Курсът на долара за 1 февруари 2026 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Labubu открива седем физически магазина през тази година – ето къде
Labubu се превърнаха във вирусен хит миналото лято
Единната европейска валута се разменя за 1,1861 долара, отчитайки минимално повишение от 0,06 на сто спрямо нивото на затваряне от петък, предава БТА.
Вчера Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1919 долара долара.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Labubu се превърнаха във вирусен хит миналото лято
Вижте кои са ТОП 5 страни в списъка
Целта е навлизане на пазара на преносими устройства с помощта на изкуствения интелект