Конференцията InfoSec SEE 2025 ще събере експерти по киберсигурност на 14-15 май

Водещи експерти, предприемачи и мениджъри в сферата на киберсигурността и информационните технологии ще се включат в 17-то издание на InfoSec SEE – водещата конференция по киберсигурност в Югоизточна Европа, организирана от COMPUTER 2000 Bulgaria. Изданието ще се проведе в двудневен формат на 14 и 15 май в Hyatt Regency Pravets Resort, с традиционна интригуваща програма от лекции, дискусии и възможности за нетуъркинг.

За първи път в историята на конференцията Търговско представителство на Посолството на САЩ в България е официален съорганизатор и домакин на InfoSec SEE 2025, редом с COMPUTER 2000 Bulgaria. С времето събитието е изградило репутацията си на ключова платформа за дискусии, стратегически партньорства и практически решения за дигиталната сигурност – както за бизнеса, така и за публичната сфера. Форматът на конференцията дава възможност не само за споделяне на експертни знания, но и за развиване на партньорства между бизнеса, институциите и академичните среди.

Водещо събитие за киберсигурност с международно влияние

С традиция от 17 години, InfoSec SEE затвърждава репутацията си като форум от глобален мащаб, привличащ мениджъри на високо равнище, киберексперти, представители на частния и публичния сектор, сред които предприемачи, технологични иноватори и визионери. Програмата на конференцията е изцяло насочена към реалните и актуални предизвикателства в киберсигурността и най-новите технологични решения срещу киберзаплахите. Очакват се стотици участници от България, Европа и света, които ще се включат както присъствено, така и онлайн в реално време.

Водещи експерти и лектори и високотехнологично съдържание

InfoSec SEE 2025 дава сцена на водещи международни експерти и представители на глобални компании в областта на киберсигурността, включително Google, Fortra, Netwrix, Trellix, Cybereason, Radware, Check Point Software Technologies, Cynet, N-able, Lookout, Soti, SecureVisio и много други. Сред потвърдените имена са Jony Fischbein, Check Point Software Technologies CISO; Mo Cashman, Trellix EMEA Field CTO; Michal Ostrowski, SecureVisio Vice President; Dirk Schrader, Netwrix VP of Security Research; Jenko Gaviglia, Fortra EMEA Director of Channel, наред с други утвърдени професионалисти. Те ще споделят с аудиторията ценни знания чрез лекции, практически обучения, демонстрации на живо и панелни дискусии. В допълнение към традиционните лекции, участниците ще могат да се включат в интерактивни сесии с въпроси и отговори (Q&A), които ще им позволят да получат конкретни отговори, касаещи конкретно засегнатите проблеми. В рамките на дискусионните панели, фокусът ще бъде върху разпознаване на киберзаплахите, изграждането на устойчиви системи за защита и стратегиите за реакция при инциденти. Темите на конференцията ще включват изкуствен интелект в киберсигурността, облачни технологии, Zero Trust архитектура, защита на критични инфраструктури и други актуални въпроси.

Технологични демонстрации и интерактивни формати

Тазгодишната конференция ще постави акцент върху реални сценарии и практически решения при киберзаплахи. За втори път ще се проведе "Cyber Bastion" – интерактивна симулационна игра за киберсигурност, която ще позволи на участниците да прилагат стратегии за защита в динамична среда. Разделени в екипи, те ще изграждат инфраструктура за сигурност и ще реагират на атаки в реално време. "Cyber Bastion" е създадена по модел на реални кибероперации и симулира атаки, базирани на истински заплахи. Участниците ще бъдат изправени пред сериозни предизвикателства, които ще изискват стратегическо мислене, умения за анализ и способност за бързо вземане на решения.

Друг ключов елемент в програмата са представянията на реални практики, обсъждани на живо от организациите, които ще съберат в обща дискусия доставчици на технологични решения и техни партньори и клиенти, за да обсъдят актуални предизвикателства и приложените вече решения в сферата на информационната сигурност.

Към кого е насочено събитието?

InfoSec SEE 2025 е конференция, създадена за мениджъри, собственици на бизнес и експерти по киберсигурност от различни индустрии, включително: CISOs, CIOs и IT мениджъри, които изследват стратегически подходи за защита на критични бизнес активи; Risk & Compliance мениджъри, които искат да актуализират знанията си относно регулациите, регулаторните предизвикателства и решенията за постигане на съответствие със съществуващите изисквания и уредба; инженери по киберсигурност, желаещи да се запознаят с иновативни инструменти и техники за противодействие на киберзаплахите; IT администратори и разработчици с интерес да подобрят техническите си умения чрез практически обучения и демонстрации; представители на държавни и общински агенции и други институции, които искат да бъдат информирани за националните и глобални инициативи в сферата на киберсигурността; екипи по сигурност от големи предприятия и представители на малкия и среден бизнес, които търсят решения за устойчивост на бизнеса срещу киберзаплахи.

Акценти в програмата

Двудневното събитие ще предложи презентации, експертни панели, технически демонстрации и ценни възможности за контакти. Основните теми в програмата включват: Изкуствен интелект и киберсигурност: как AI променя стратегиите за сигурност през 2025г. и след това; Сигурност на облачни услуги и данни: най-добри практики за защита на облачните среди и чувствителната информация; Кибератаки с цел откуп (Ransomware) и реагиране при инциденти: обсъждане на реални казуси; Zero Trust и управление на идентичности: съвременни подходи за удостоверяване и контрол на достъпа; Киберразузнаване и управление на риска: проактивни стратегии за идентифициране и неутрализиране на заплахи.

Лектори

По традиция InfoSec SEE е мястото, където се събират най-изявените и ярки имена от индустрията, не само от България, но и от водещи глобални компании, предоставящи решения и услуги по киберсигурност и информационни технологии, сред които Google, Fortra, Netwrix, Trellix, Cybereason, Radware, Check Point Software Technologies, Cynet, N-able, Lookout, Soti, SecureVisio и много други. Лекторите не само ще изнесат своите лекции по глобални теми, но и ще бъдат на разположение за директен контакт с гостите. Много от най-интригуващите имена ще бъдат обявени допълнително на интернет страницата на конференцията.

Ексклузивни възможности за контакти и бизнес развитие

Конференцията предлага възможности за създаване на контакти, не само под формата на кръгли маси и дискусионни панели, а и като неформални разговори и бизнес срещи. Събитието ще завърши с гала вечер с награди за постижения в киберсигурността. Ще бъдат отличени изявени проекти, компании и специалисти в сектора. Годишните награди на Computer 2000 Bulgaria са емблематичен момент за всяко издание на InfoSec SEE и подчертават значението, което организаторите отдават на професионализма, ефективната работа и иновациите в индустрията.

Желаещите да присъстват могат да резервират своите места на уебсайта на събитието.