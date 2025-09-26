Компанията майка на Facebook иска да инвестира в България

Според Росен Желязков потенциалът на България е главно в енергийните възможности

Компанията майка на Facebook и Instagram – Meta, има интерес да инвестира в България заради регионалните възможности и човешкия потенциал, който страната ни предлага. Това заяви премиерът Росен Желязков пред журналисти в Ню Йорк, след като се срещна с представители на технологичния гигант.

"След срещата с General Electric, на която говорихме за малките модулни реактори. Въпросът за енергийното обезпечаване и бъдещите технологични възможности пред страната за изграждане на специална инфраструктура, развитие на потенциал за изграждане на гигафабрики за изкуствен интелект и, разбира се, привличането на стратегически партньор като Meta е изключително важно“, поясни премиерът, цитиран от БНТ.

По думите му потенциалът на България е главно в енергийните възможности. Амбицията е не просто да сме вносител на електрическа енергия, а да я впрегнем във всички източници, в т.ч. и за изграждането на data центрове, предпоставка за което е добрата оптическа свързаност в страната.

„Meta ни запознаха с техните инвестиционни намерения в Европа, тази и следващата година се концентрират в други държави, но след 2028 г. много сериозен интерес имат именно заради регионалните възможности, които България предлага с тези елементи и потенциала, който имаме. За нас е важно да комбинираме интереса на американския бизнес, на производителите на оборудване и на крайните ползватели", добави Желязков.

Припомняме, че през март Европейският съюз също обяви сериозна инвестиция в страната ни. Блокът разширява мрежата си от фабрики за изкуствен интелект, а България е сред страните, в които ще бъде изградена една от тях. Българската фабрика за обучение на изкуствен интелект ще бъде разположена в "София Тех Парк". Проектът е част от по-широка инициатива, в рамките на която ще бъдат финансирани общо седем обекта с инвестиция от 485 млн. евро.

Българската фабрика ще се състои от два компонента - суперкомпютърът Discoverer++ и българската фабрика за изкуствен интелект, предлагаща обслужване на едно гише на правителствени, образователни и частни компании.

Фабриката ще бъде наречена BRAIN++ и има за цел да позиционира България като регионален лидер в иновациите на AI чрез насърчаване на развитието на таланти, подпомагане на стартиращи фирми и малки и средни предприятия и насърчаване на развитие и внедряване на LLMs на български език, AI по роботика, AI за наблюдение на космоса, производство на продукти (с акцент върху потребителски стоки), инструменти за съответствие с AI, Federated AI Data Lake, съвместен офис и виртуални работни пространства за AI (BulgAI Sandbox) и с AI умения и развитие на таланти и отговорно AI предприемачество.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN