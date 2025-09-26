Германската икономика продължава да буксува

Страната беше три години в рецесия
Германската икономика остава в застой - това показва есенното становище на петте водещи икономически института в страната.
След почти три години рецесия, германският БВП се очаква да нарасне едва с 0,2 процента през 2025 година. Обещанията на правителството за бърз ефект от новите инвестиционни дългове не се оправдават засега.
Икономистите предупреждават: без сериозни реформи растежът ще остане слаб. Те предлагат 12-стъпков план, който включва стабилизиране на социалните вноски, облекчаване на пазара на труда, улесняване на достъпа на квалифицирани мигранти и повече инвестиции в инфраструктура и иновации.
Особено тревожно е състоянието на германската индустрия, където високите разходи за енергия и недостигът на работна ръка подкопават конкурентоспособността.
Институтите настояват за реформа на дълговата спирачка и за мерки, които да върнат доверието на бизнеса.
