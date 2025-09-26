1 USD
1.6661 BGN
Петрол
68.72 $/барел
Bitcoin
$109,690.0
Последвайте ни
1 USD
1.6661 BGN
Петрол
68.72 $/барел
Bitcoin
$109,690.0
Свят Германската икономика продължава да буксува

Германската икономика продължава да буксува

Свят

bTV Бизнес екип

Страната беше три години в рецесия

Германската икономика остава в застой - това показва есенното становище на петте водещи икономически института в страната. 

След почти три години рецесия, германският БВП се очаква да нарасне едва с 0,2 процента през 2025 година. Обещанията на правителството за бърз ефект от новите инвестиционни дългове не се оправдават засега.

Струва ли си да купите къща в Германия?

Икономистите предупреждават: без сериозни реформи растежът ще остане слаб. Те предлагат 12-стъпков план, който включва стабилизиране на социалните вноски, облекчаване на пазара на труда, улесняване на достъпа на квалифицирани мигранти и повече инвестиции в инфраструктура и иновации.

Особено тревожно е състоянието на германската индустрия, където високите разходи за енергия и недостигът на работна ръка подкопават конкурентоспособността.

Институтите настояват за реформа на дълговата спирачка и за мерки, които да върнат доверието на бизнеса.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата