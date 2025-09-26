1 USD
1.6661 BGN
Петрол
68.72 $/барел
Bitcoin
$109,690.0
Последвайте ни
1 USD
1.6661 BGN
Петрол
68.72 $/барел
Bitcoin
$109,690.0
Свят Тръмп обяви мита върху лекарства, камиони и материали за ремонт на дома

Тръмп обяви мита върху лекарства, камиони и материали за ремонт на дома

Свят

bTV Бизнес екип

Таксите ще засегнат компании за лекарства, които не изграждат заводи в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нови мита върху фармацевтични продукти, тежкотоварни камиони, оборудване за ремонт на дома и мебели.

От 1 октомври „ще наложим 100% мито върху всички маркови или патентовани фармацевтични продукти, освен ако дадена компания не строи свой фармацевтичен завод в Америка“, написа Тръмп в платформата си Truth Social, цитирано от БГНЕС. 

Снимка: Reuters

В отделен пост той написа за 25% мито върху „всички „тежки (големи) камиони“, произведени в други части на света“, за да подкрепи американски производители като „Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks и други“. Републиканецът заяви, че митата върху камионите са „по много причини, но преди всичко с цел национална сигурност!“, предаде АФП.

По-рано тази година администрацията на Тръмп започна разследване на вноса на камиони, за да „определи ефектите върху националната сигурност“. Милиардерът насочи вниманието си и към материалите за ремонт на жилища, като написа: „От 1 октомври ще наложим 50% мито върху всички кухненски шкафове, тоалетни шкафчета и свързани с тях продукти“.

„Освен това ще наложим 30% мито върху тапицираните мебели“, добави той.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата