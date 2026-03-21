Колко струва най-скъпият ориз в света?

Kinmemai Premium е признат от Книгата на рекордите на Гинес като най-скъпият ориз в света. Произвеждат се само 1000 кутии годишно, всяка на цена около 73 долара. За създаването му се подбират внимателно първокласни, награждавани сортове, като се оценяват вкусът, текстурата и нивата на ензимите, определящи жизнеността на зърната, предава CNN.

Японските зърна се измиват и накисват преди готвене, за да се запази тяхната структура и аромат. Вкусовите тестове показват, че Kinmemai Premium има ясна форма, блясък и добре балансиран аромат, като всяко зърно се отличава със своята индивидуалност. Текстурата е мека и влажна, което прави ориза подходящ за консумация самостоятелно или като част от изискани ястия.

Производството на Kinmemai Premium е строго контролирано. От около 5000 кандидати се избират 4–6 сорта ориз, които преминават през международни конкурси за вкус и оценка на ензимната активност. Оризът се оставя да отлежи, за да се подсилят вкусовите качества и хранителната стойност, което го прави особено ценен и ексклузивен.

Kinmemai Premium се отличава и с ограничено предлагане, което увеличава неговата стойност. Оризът често се използва за специални поводи и като луксозен подарък. Производителите участват в ежегодния проект „Най-добрият ориз в света“, като техният труд се признава чрез включване на продукцията им в ограничените серии на Kinmemai Premium.

Сортовете, включени в последната серия, са комбинация от два вида Koshihikari и два вида Yudai 21, отгледани в префектурите Гифу и Нагано. Внимателният подбор и сложният процес на отглеждане гарантират изключително качество, което се усеща както във външния вид на зърната, така и във вкуса.

