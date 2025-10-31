Колко ще ви излезе да смените гумите и колко струва да „почиват“ в хотел?

Ето какви са цените

От утре, 1 ноември, започва традиционната акция „Зима“ в цялата страна. Остават около две седмици до момента, в който всички шофьори трябва да подготвят автомобилите си за предстоящия зимен сезон. Летните гуми трябва да се сменят със зимни най-късно до 15 ноември, съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДП). Но дали и тази година смяната на гумите ще бъде голямо перо в бюджета ни?

Очаква ли се поскъпване при смяната на гумите?

Цената за смяна на гумите обикновено варира в зависимост от сервиза и вида на колата и гумите. Според данни от автосервизи и вериги за гуми, смяната на комплект гуми за леки автомобили струва между 30 лв. за цол 13" до 102,60 лв.за цол 23"-25".

Цената за джипове или бусове е по-висока като може да достигне до 120,76 лв. за цол 23"-25".

Цената за баланс не влиза в свалянето и качването като тя също варира, започвайки от 4,40 лв. до 17,60 за леки автомобили и 7,10 лв. до 20 лв. за джипове.

Покупка на гуми

Общите разходи за комплект зимни гуми и монтаж могат да варират между 600 и 1 200 лв. в зависимост от избора на гуми. Ето колко приблизително трябва да отделите за зимни гуми:

- Бюджетни марки: Цените варират като средно диапазонът е от 57 лв. до 87 лв. Може да намерите бюджетни марки за 87,64 лв. за 1 гума. Комплект от 4 ще ви струва 350,56 лв.

- Среден клас: 70-100 лв. на гума или 400-600 лв. за комплект.

- Висок клас зимни гуми: 200-300 лв. на гума или 800-1200 лв. за комплект.

Зимни гуми на хотел

Сменяте летните гуми със зимни, минавате през сервиза, а после се оказва, че нямате къде да приберете стария комплект. И тук на сцената влиза модерната услуга – „хотел за гуми“.

Хотелът за гуми звучи като шега, но всъщност е съвсем реална и практична услуга. Сервизите съхраняват гумите ви през сезона в оптимални условия – сухо, тъмно, при подходяща температура и без натиск върху бордовете.

Цената?

Цената за 1 гума цол 13"-15" е 14.00 лв. За 16" - 17.00 лв.; За 17"-18" - 18.00 лв.; 19"-20" - 22.00 лв.; По-големи от 21" - 24.00 лв.

Цената за съхранение за 6 месеца често включва маркиране, измиване и съхранение. Някои по-големи вериги предлагат и пакетни оферти – например смяна + хотел за гумите за около 100–120 лв. общо.

Струва ли си?

Ако имате гараж или мазе с място – вероятно не. Но ако живеете в апартамент и всеки квадратен метър е златен, хотелът за гуми е спасение. Освен удобството, получавате и спокойствие, че гумите ви няма да се повредят или деформират.

Колкото и странно да звучи, гумите също имат нужда от подходящо „настаняване“. Смяната им е неизбежен сезонен ритуал, а хотелът е малък лукс, който често си заслужава.

