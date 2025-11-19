Кои са официалните празници и почивни дни през 2026 г.?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Графикът на празниците и ученическите ваканции улеснява планирането на отпуски и пътувания
Българите ще разполагат с три последователни почивни дни около настъпването на 2026 г., след като правителството одобри еднократна мярка по предложение на финансовия министър Теменужка Петкова. Обявените за допълнителни почивни дни са 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г.
Решението е свързано с подготовката за въвеждането на еврото като официална парична единица от 1 януари 2026 г. Петкова обясни, че допълнителните дни са необходими за техническа пренастройка на системите и за адаптацията на финансовия и нефинансовия сектор. По думите й присъединяването към еврозоната е събитие „с особено значение“, което изисква плавен и добре организиран преход.
Освен удължения новогодишен период, вече е ясен и целият календар на официалните празници, както и на ученическите ваканции през 2026 г. — информация, която улеснява планирането на отпуски, семейни пътувания и учебни графици.
1 януари и 2 януари – Нова година
3 март – Ден на Освобождението
2 януари – Последен неучебен ден от Коледната ваканция
31 януари – 2 февруари – Междусрочна ваканция
