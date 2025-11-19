Кои са официалните празници и почивни дни през 2026 г.?

Графикът на празниците и ученическите ваканции улеснява планирането на отпуски и пътувания

Българите ще разполагат с три последователни почивни дни около настъпването на 2026 г., след като правителството одобри еднократна мярка по предложение на финансовия министър Теменужка Петкова. Обявените за допълнителни почивни дни са 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г.

Решението е свързано с подготовката за въвеждането на еврото като официална парична единица от 1 януари 2026 г. Петкова обясни, че допълнителните дни са необходими за техническа пренастройка на системите и за адаптацията на финансовия и нефинансовия сектор. По думите й присъединяването към еврозоната е събитие „с особено значение“, което изисква плавен и добре организиран преход.

Освен удължения новогодишен период, вече е ясен и целият календар на официалните празници, както и на ученическите ваканции през 2026 г. — информация, която улеснява планирането на отпуски, семейни пътувания и учебни графици.

Официални празници и почивни дни през 2026 г.

1 януари и 2 януари – Нова година

3 март – Ден на Освобождението

12 април – Великден (Възкресение Христово)

1 май – Ден на труда

6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

6 септември – Съединението

22 септември – Ден на независимостта

24–26 декември – Коледа

Ученически ваканции и неучебни дни през 2026 г.

2 януари – Последен неучебен ден от Коледната ваканция

31 януари – 2 февруари – Междусрочна ваканция

2 март – Неучебен ден

4–13 април – Пролетна ваканция за I–XI клас

8–13 април – Пролетна ваканция за XII клас

20 и 22 май – Неучебни дни заради матури и НВО

