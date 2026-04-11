1 USD
1.1685 BGN
Петрол
94.45 $/барел
Bitcoin
$72,878.6
Кога са създадени първите игралните зарове?

Кога са създадени първите игралните зарове?

bTV Бизнес екип

Заровете са използвани за различни цели – от вземане на важни решения до гадаене

Американско изследване, цитирано от CNN, показва, че индианците са играли с праисторически зарове още по време на ледниковата епоха. Откритите артефакти са на около 12 800 години и са намерени в щатите Уайоминг, Колорадо и Ню Мексико, предава БНР.

Плоските зарове, изработени от дърво или кост, наподобяват монети и са известни като „двустранен жребий“. Археолозите са открили повече от 600 комплекта от такива зарове на 45 различни археологически обекта.

Робърт Мадън, докторант по археология в Държавния университет на Колорадо и водещ автор на изследването, посочва, че поради необичайната им форма, различна от класическия куб, тези предмети дълго време са били описвани като „игрални предмети“.

Учени разчетоха римска настолна игра, издълбана върху варовикова плоча

Мадън отбелязва, че в научната литература липсва информация за начина, по който заровете са се използвали преди пристигането на европейците в Америка. Чрез анализа на работите на етнографа Стюарт Кюлин от 1907 г. той успява да установи първоначалното им предназначение.

Според него дълго време изучаването на игралните предмети е било пренебрегвано като незначително за археологията. Всъщност те показват както връзката ни с прародителите, така и необходимостта още от късния плейстоцен хората да взаимодействат с вещите около себе си.

Заровете са използвани за различни цели – от вземане на важни решения до гадаене. В Древен Рим се е смятало, че боговете решават кое число ще се падне при хвърляне. Въпреки това, при индианците основната им употреба е била за хазарт и игри на късмета. Макар теорията на вероятностите да е формулирана едва през 1654 г. от Блез Паскал и Пиер дьо Ферма, хората са взаимодействали с концепцията много преди това.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

