Кога са създадени първите игралните зарове?

Заровете са използвани за различни цели – от вземане на важни решения до гадаене

Американско изследване, цитирано от CNN, показва, че индианците са играли с праисторически зарове още по време на ледниковата епоха. Откритите артефакти са на около 12 800 години и са намерени в щатите Уайоминг, Колорадо и Ню Мексико, предава БНР.

Плоските зарове, изработени от дърво или кост, наподобяват монети и са известни като „двустранен жребий“. Археолозите са открили повече от 600 комплекта от такива зарове на 45 различни археологически обекта.

Робърт Мадън, докторант по археология в Държавния университет на Колорадо и водещ автор на изследването, посочва, че поради необичайната им форма, различна от класическия куб, тези предмети дълго време са били описвани като „игрални предмети“.

Мадън отбелязва, че в научната литература липсва информация за начина, по който заровете са се използвали преди пристигането на европейците в Америка. Чрез анализа на работите на етнографа Стюарт Кюлин от 1907 г. той успява да установи първоначалното им предназначение.

Според него дълго време изучаването на игралните предмети е било пренебрегвано като незначително за археологията. Всъщност те показват както връзката ни с прародителите, така и необходимостта още от късния плейстоцен хората да взаимодействат с вещите около себе си.

Заровете са използвани за различни цели – от вземане на важни решения до гадаене. В Древен Рим се е смятало, че боговете решават кое число ще се падне при хвърляне. Въпреки това, при индианците основната им употреба е била за хазарт и игри на късмета. Макар теорията на вероятностите да е формулирана едва през 1654 г. от Блез Паскал и Пиер дьо Ферма, хората са взаимодействали с концепцията много преди това.