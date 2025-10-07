Тайна функция на климатика, която пести електричество

Освен това тази настройка предотвратява и влагата

Много собственици на климатици не знаят, че любимото им устройство има опция, която може значително да намали консумацията на електроенергия - режим Dry или режим на обезвлажняване.

Въпреки че се използва най-често през лятото, този тих съюзник на комфортния климат в апартамента може да бъде изключително полезен и през по-студените месеци, особено сега през дъждовния сезон, преди да е започнал сезонът на централното отопление, пише N1.

Трима експерти, интервюирани от Associated press, са единодушни, че настройването на термостата с няколко градуса по-високо от нормалното, докато сте далеч, е най-добрият начин за балансиране на енергийната ефективност с комфорта и влажността.

Въпреки че изключването на климатика за няколко часа и повторното му включване обикновено спестява пари и енергия в сравнение с непрекъснатата му работа, този подход може да доведе до проблеми с мухъл във влажна среда, както и до износване, което може да причини по-чести ремонти. Уравнението може да варира и в зависимост от други фактори, включително ниво на комфорт, тип климатик и изолация на сградата.

Стратегиите за климатизация се различават във влажен или сух климат

Снимка: istockphoto.com

Според Министерството на енергетиката на САЩ, регулирането на термостата с 4-6 градуса по Целзий (7-10 градуса по Фаренхайт) за осем часа на ден може да спести до 10% годишно от отопление и охлаждане.

Експертите казват, че има много фактори, които трябва да се вземат предвид, когато се решава кои навици за климатизация спестяват най-много енергия и пари.

Как работи режимът Dry?

За разлика от стандартния режим "Cool", който интензивно охлажда помещението, режимът Dry премахва предимно влагата от въздуха. В този режим климатикът периодично включва и изключва компресора, с минимална работа на вентилатора, като по този начин намалява влажността, без да консумира много енергия. Резултатът е усещане за свежест и комфорт.

Кога да го използвам и за колко време?

Режимът на изсушаване е идеален за включване за няколко часа на ден, в периоди, когато се чувствате задушно в стаята или забележите конденз по прозорците. През по-топлите месеци може да се използва вечер, а през есента през деня — когато външната температура не е ниска, но въздухът е наситен с влага.

Дискретен съюзник

Освен че пести енергия, режимът „Dry“ удължава и живота на климатика, защото устройството работи при по-ниско натоварване.

