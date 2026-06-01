България e с най-ниска безработица в ЕС през април

По данни на Евростат през април в ЕС безработните са общо 13,238 милиона души

България отчита най-ниско ниво на безработица сред страните от Европейския съюз и еврозоната през април 2026 г., показват последните сезонно изгладени данни на Евростат. Безработицата в страната е 2,8%, което представлява понижение с 0,1 процентен пункт спрямо март. България е с най-ниска безработица в ЕС и през предходните месеци, включително февруари и януари, цитира БТА.

В еврозоната нивото на безработица през април остава непроменено на 6,3% както спрямо март, така и на годишна база. В Европейския съюз също няма промяна, като показателят се задържа на 6% спрямо предходния месец и спрямо април 2025 г.

По данни на Евростат през април в ЕС безработните са общо 13,238 милиона души, от които 11,075 милиона в еврозоната. На месечна база броят им намалява със 137 000 в ЕС и с 84 000 в еврозоната спрямо март 2026 г., но на годишна база се отчита увеличение – с 82 000 души в ЕС и с 45 000 в еврозоната спрямо април 2025 г. След България страните с най-ниска безработица са Чехия (3,1%), Кипър (3,2%) и Малта (3,6%). Най-високи нива са отчетени във Финландия (10,6%), Испания (10,3%), Гърция (9,5%) и Швеция (8,6%).

Младежката безработица в ЕС през април възлиза на 2,913 милиона души под 25 години, като 2,337 милиона са в еврозоната. Равнището спада до 15,1% в ЕС спрямо 15,6% през март, а в еврозоната – до 14,7% от 15,1%. На месечна база броят на безработните млади хора намалява със 91 000 в ЕС и с 50 000 в еврозоната, но спрямо април 2025 г. се наблюдава увеличение съответно с 22 000 и 13 000 души.

За България младежката безработица е 11% през април при 11,1% през март и 13% година по-рано. Безработицата сред жените в ЕС е 6,2% при 6,3% месец по-рано, а при мъжете остава 5,8%. В еврозоната женската безработица намалява до 6,5%, а при мъжете остава 6%. В България безработицата сред жените е 2,6% през април, без промяна спрямо март и под нивото от 3,3% година по-рано. При мъжете показателят е 3% спрямо 3,1% през март и 3,5% през април 2025 г.