КЕВР обясни високите сметки за ток с повече потребление

В комисият са подадени стотици жалби за високи сметки

Проверките на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на доставчиците на ток заради високите януарски сметки на битовите потребители показват, че потреблението на енергия е нараснало с над 30% спрямо декември. От началото на годината потреблението на ток у нас е нараснало с почти 10%, показват данните на Електроенергийния системен оператор.

В същото време производството на ток намалява с над 2%, което се отразява и на баланса внос-износ, съобщава БНТ. Салдото е отрицателно като за първия месец на миналата година страната е внесла повече ток, отколкото е изнесла, а сега е обратното - внасяме повече отколкото изнасяме. С над 12% е намаляло производството на ток от базови централи, а с 9 на сто от възобновяеми източници свързани към разпределителната мрежа. Увеличено е обаче повече от два пъти производството на ток от водноелектрически централи и с над 13 на сто от големи зелени източници.

До преди 4 дни в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) бяха получени 320 жалби за високи сметки за електроенергия. Това каза председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски по време на изслушване в Комисията по енергетика в Народното събрание по повод постъпили жалби от битови потребители за завишени сметки за електроенергия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN