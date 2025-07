Какво е важно да знаем за категория „Устойчивост чрез технологии“ в конкурса Solve for Tomorrow на Samsung България

Бъдещите участници имат възможност да представят идеи за екологично, икономическо и социално устойчиво развитие в рамките на категорията

В четвъртото издание за България на глобалния конкурс Solve for Tomorrow на Samsung, категорията „Устойчивост чрез технологии“ дава възможност на участниците да представят идеи, които целят да подобрят качеството на живот, да опазят природните ресурси и да допринесат за устойчиво икономическо развитие. Категорията обединява трите основни измерения на устойчивото развитие – екологично, икономическо и социално, като насърчава младежите да използват технологичен подход при решаването на предизвикателства, засягащи тяхната общност или света като цяло.

В екологичен аспект се насърчават идеи за намаляването на щетите върху околната среда и изчерпването на ограничените природни ресурси в резултат на човешката дейност. В икономически план се търсят подобряване на настоящите икономически практики и постигане на дългосрочен икономически растеж, без да се оказва отрицателно въздействие върху социалните, екологичните и културните аспекти на обществото. Социалната устойчивост пък поставя акцент върху осигуряването на равен достъп до природни ресурси и нужди като вода, храна и чист въздух, както и създаването на по-справедливи системи за заетост.

С помощта на дизайн мислене участниците в конкурса Solve for Tomorrow откриват и анализират реални проблеми, а с помощта на STE(A)M дисциплините – наука, технологии, инженерство, (изкуства) и математика разработват решения за тях. С подкрепата на ментори, те развиват не само своите идеи, но и важни умения като креативност, критическо мислене, дигитална грамотност и емпатия.

Освен категорията „Устойчивост“, конкурсът на Samsung България предоставя на учениците възможност да се включат и в други две направления. в категорията „Социална промяна чрез технологии“, насочена към справяне със социални неравенства и създаване на равни възможности за достъп до спорт, образование, здравеопазване и включване на уязвими групи. За учениците, които се интересуват от света на финансите и технологиите, е създадена категорията „Дигитални финанси“.

Кандидатстването за всяка от категориите е отворено до 24 ноември 2025 г. и е насочено към ученици от 9. до 12. клас. Регистрацията се извършва чрез изпращане на резюме на идеята, описание на проекта и видео, представящо базовия прототип. Девет отбора от тази възрастова група ще бъдат избрани за полуфиналната фаза, в рамките на която ще преминат през менторска програма, за да усъвършенстват своите прототипи и подготвят финалната си презентация. Финалът ще се проведе на 28 март 2026 г. в София, когато жури от утвърдени професионалисти ще избере големия победител, а наградата на публиката ще бъде връчена на отбора, събрал най-много онлайн гласове.

За учениците от 2. до 4. клас и от 5. до 8. клас участието ще се проведе изцяло онлайн. Те могат да се регистрират в периода от 1 декември 2025 г. до 23 февруари 2026 г., като изпратят резюме на идеята и видео. Във всяка възрастова група журито ще определи до три полуфиналисти, а победителите ще бъдат избрани чрез онлайн гласуване.

Подробна информация за условията за участие, етапите на конкурса, критериите за оценка и наградите е достъпна в Регламента на официалния сайт www.solvefortomorrow.bg. Там можете да откриете и информация за предишни издания, както и актуални новини, свързани с инициативата.

Чрез Solve for Tomorrow Samsung България предоставя възможност на младите хора да развият своите идеи и да създадат иновации с положително въздействие върху обществото. Програмата е част от дългосрочната визия на компанията за подкрепа на младите таланти. Участието в конкурса отваря възможности за личностно и професионално израстване, работа в екип и принос към създаването на по-устойчиво бъдеще.

През последните 15 години инициативата се утвърди като водеща глобална платформа за младежки иновации, с участието на над 2.9 милиона ученици от 68 държави. Днес Solve for Tomorrow продължава да изгражда международна общност от млади хора, които използват технологиите като инструмент за социална и екологична промяна.

В България конкурсът се осъществява от 2022 г. в партньорство с фондация „Образование 5.0“ и „Инфино“ АД. В рамките на програмата „Образование 5.0“ провежда безплатни обучения и уъркшопи по дизайн мислене за ученици и учители, които носят квалификационен кредит за педагогическите специалисти.

Повече информация за регламента, сроковете и процеса на кандидатстване ще откриете на официалния сайт на конкурса – https://www.solvefortomorrow.bg/

###

За Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsung Electronics Co. Ltd. вдъхновява света и оформя бъдещето с трансформиращи идеи и технологии, преобразявайки света на телевизорите, смартфоните, носимите устройства, таблетите, фотоапаратите, дигиталните уреди, принтерите, медицинското оборудване, мрежовите системи и полупроводници и LED решенията. Водещи са и в пространството на Internet of Things с отворената платформа SmartThings, широко портфолио от умни устройства и проактивно сътрудничество с различни индустрии. За да откриете повече, моля, посетете нашия официален информационен сайт news.samsung.com.

За Инфино

С екип от 40 ИТ инженери Инфино ежемесечно работи и предлага иновативни софтуерни решения по проекта Solve for Tomorrow на Samsung. За повече информация: https://www.infinno.com/

За Фондация „Образование 5.0“

Мисията на фондацията е развитието на образованието, науката, културата чрез утвърждаване на новите технологии. Дейността й е свързана с организиране на обучения, форуми и събития, издаване и разпространение на учебно и научно съдържание, проучвания и анализи. „Образование 5.0" вярва, че позитивната социална промяна следва да се осъществи благодарение на съвместните усилия на целия граждански сектор, затова организацията цени високо осъществяването на проекти в партньорство. За повече информация: https://edu5.0.bg/

