Какво е синя икономика и защо искат да я засилят у нас

Войната оказва голям, но почти невидим за обществото ефект върху бизнеса, казва Богомил Николов

Черноморският регион разполага с реален потенциал за развитие на "синята" икономика и иновации, включително оползотворяването на сероводорода като нов енергиен източник, но тези възможности остават неизползвани без целево финансиране и истинска европейска видимост, обясни заместник-председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) и изпълнителен директор на Българска асоциация на активните потребители Богомил Николов.

Николов открои остър контраст между медийното внимание към Балтийско море и липсата на такова към Черно море. Взривяването на тръбопровод в Балтийско море се превърна в европейска новина, докато ежедневното присъствие на дронове и замърсявания в Черно море остава практически незабелязано от европейската общественост, отчете той. Именно това, по думите му, е симптом на по-дълбок проблем - невидимостта на реалните разходи, които войната в Украйна налага върху черноморските държави.

По думите на Николов България понася тежестта на енергийната солидарност тихо и без публичен дебат. Според него, износът на електроенергия за Украйна вдига цените на борсите и натоварва потребителите, което директно демотивира хората по отношение на зеления преход и създава ценови шокове. Николов апелира европейската солидарност да се трансформира в реална енергийна свързаност: при наличието на общ европейски пазар износът на ток би бил диверсифициран и последиците за региона значително по-малки, пише БТА.

Заместник-председателят на Икономическия и социален съвет посочи, че войната оказва голям, но почти невидим за обществото ефект върху бизнеса. Нарастват разходите за доставки, нарушават се логистичните вериги, пристанищните операции се усложняват, а застрахователните разходи се покачват. „Трябва да стане ясно: войната води до обедняване", заяви той, като подчерта, че тези загуби трябва да получат признание и компенсация на европейско ниво.

Какво е "синя" икономика

Синята икономика е усойчив модеб на стопанска дейност, свързан с океаните, моретата и крайбрежните зони. Тя цели баланс между икономически растеж, подобрен поминък и здравето на морските екосистеми. Обхваща сектори като риболов, аквакултури, морски транспорт, туризъм, възобновяема енергия и биотехнологии, съчетавайки екологичност с икономическа изгода.