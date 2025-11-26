Какви грешки допускат търговците на Черен петък и как да се избегнат?

Конкуренцията през 2025 г. е по-силна от всякога, а глобалните онлайн разходи се очаква да надминат 40 млрд. долара

Черният петък е една от най-важните търговски кампании в годината, но въпреки огромния потенциал за продажби, много бизнеси допускат грешки, които им костват приходи, клиенти и репутация. С повече от 180 милиона очаквани купувачи натоварването е огромно и една единствена грешка може да доведе до срив на компанията. Конкуренцията през 2025 г. е по-силна от всякога, а глобалните онлайн разходи се очаква да надминат 40 милиарда долара. Кои са най-големите грешки, които бизнесите допускат по време на Черния петък?

Дизайн и работа на сайт

75% от потребителите оценяват надеждността на бизнеса според дизайна и работата на сайта. Всяка допълнителна секунда забавяне на зареждането може да доведе до 7% спад в конверсиите, а 88% от потребителите не се връщат след лошо изживяване. Грешки като неподготвена инфраструктура, слаби оферти или объркващи условия не са просто малки пропуски – те могат да струват хиляди. Затова е важно да разпознаете най-често срещаните грешки и да имате точен план как да ги предотвратите.

Стартиране на кампанията

Една от най-сериозните грешки е късното стартиране на кампанията. Ако започнете да планирате в края на октомври, вече сте назад спрямо конкурентите, които са започнали още през август. Това води до прибързани оферти и технически пропуски. Друг често срещан проблем е липсата на тестове за трафик и скорост – сривът на сайта може да ви струва хиляди на минута. Мобилното изживяване също е решаващо, защото над 60% от покупките по време на Черен петък се правят от смартфон и всеки труден елемент в мобилната версия отблъсква купувачите, пише tlinky.

Качество на офертите

Не по-малко важни са качеството на офертите и работата с имейл базата ви. Слаби или объркващи намаления се губят на фона на масовите 40–50% отстъпки, а пренебрегването на съществуващите абонати е грешка, която струва скъпо, тъй като те са най-склонни да купят отново. Към това се добавя и липсата на ясен план за инвентаризация – когато продавате повече, отколкото имате на склад, рискувате масови оплаквания и негативни отзиви.

Рекламни кампании

Допълнителни критични грешки са слабата поддръжка на клиенти, „настрой и забрави“ подход към рекламните кампании и липса на стратегия след продажбата. По време на Черен петък всяко затруднение води до изоставени колички. Рекламите изискват активно наблюдение в реално време, а след края на кампанията е задължително да има добре подготвена серия от имейли за новите клиенти, за да бъдат превърнати в постоянни купувачи.

Черният петък може да бъде изключително печеливш, но само за бизнесите, които подхождат с подготовка, стратегия и внимание към детайла. В период, когато конкуренцията е по-силна от всякога, а потребителите имат високи очаквания за бързина, яснота и качество, всяка грешка се умножава.

