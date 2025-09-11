Наша съседка отбеляза ръст в годишната си инфлация от 10%

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
ЕЦБ очаква по-висока инфлация, но и по-голям икономически ръст през 2025 г.
Общата инфлация в ЕС се очаква да достигне 2,1%
Кои продукти и услуги са поскъпнали най-много?
През последната година икономиката на Румъния търпи постоянни промени. Годишното равнище на инфлация през август се повиши до 9,9 процента спрямо 7,84 процента през юли, сочат данните на Националния статистически институт, предава БТА.
В разпространената информация се посочва, че това се е случило в условия, в които цените на нехранителните продукти са се покачили с 10,48 на сто, на услугите с 9,85 процента, а на хранителните стоки с 8,92 процента. Най-много са поскъпнали плодовете, електроенергията, водата и медицинските услуги.
Експертите коментират, че ръстът на инфлацията се дължи най-вече на увеличението на ставките на ДДС и акцизите от 1 август. „Това, което се случи през юли и това, което се случи през август, е резултат от първия пакет бюджетно-фискални мерки на правителството на Илие Боложан“, коментира в ефира на Евронюз Румъния икономистът Адриан Кодърлашу, предаде БТА.
През август управителят на Националната банка на Румъния Мугур Исъреску прогнозира, че пикът на инфлацията в страната ще настъпи именно през септември. Той смята, че Румъния може да избегне рецесия, ако увеличи усвояването на европейски средства и инвестициите, финансирани с европейски пари.
