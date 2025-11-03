Как ще се промени обезщетението за майчинство след влизането в еврозоната?

Паричните обезщетения за майчинство се изплащат само на осигурените родители

Надзорният съвет на НОИ повторно разглежда бюджета на ДОО, като е предвидено увеличение на майчинството през втората година. Размерът му се повишава от 398 на 460 евро, което представлява ръст от около 15,6% спрямо досегашното ниво, или еквивалент на приблизително 780 лв в момента.

Какви за условията за получане на обезщетение по време на майчинство?

Паричните обезщетения за майчинство и бащинство се изплащат само на осигурените родители. Вноските за майчинство се натрупват във фонда, в който постъпват и тези за общо заболяване. За работещите по трудово правоотношение това осигуряване е задължително. Самоосигуряващите се лица обаче трябва изрично да заявят, че желаят да се осигуряват и за рисковете „общо заболяване и майчинство“, за да имат право на съответните плащания.

За да имате право на парично обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете, е необходимо към началото на отпуска да сте осигурен(а) за общо заболяване и майчинство поне 12 месеца (чл. 48а КСО). Бащите също имат право на 15 дни отпуск при раждане на дете, а с писменото съгласие на майката могат да поемат отглеждането му след навършване на 6-месечна възраст за остатъка от 410-те дни. След този срок, при съгласие на родителите, бабите и дядовците също могат да поемат грижите за детето.

Период и продължителност на обезщетението

Обезщетенията за майчинство се изплащат, за да заменят трудовия доход по време на отпуск за бременност и раждане, който продължава общо 410 дни. От тях 45 дни се ползват задължително преди раждането. Ако раждането настъпи по време на този период, остатъкът от неизползваните дни се ползва след раждането.

Защита от уволнение

Работодателят няма право да уволни бременна жена или майка на дете до 3-годишна възраст без предварително разрешение от Инспекцията по труда (чл. 333, ал. 5 КТ). Изключения се допускат само при закриване на предприятието, отказ да се последва предприятието при преместване, възстановяване на незаконно уволнен служител или обективна невъзможност за изпълнение на договора.

Бременна или служителка в процес на лечение ин витро може да бъде уволнена само дисциплинарно и то с предварително разрешение на Инспекцията по труда. Съгласно чл. 333, ал. 6 КТ, служителка в отпуск по бременност и раждане (410 дни, от които 45 преди раждането) може да бъде освободена единствено при закриване на предприятието.

