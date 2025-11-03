Ето как ще се променят пенсиите у нас с приемането на еврото

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Пенсиите в България ще бъдат осъвременени през 2026 г. с около 8%, съгласно т.нар. швейцарско правило. Това предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година, който днес ще бъде повторно разгледан от Надзорния съвет на НОИ.
Според документа минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 346,87 евро, а средната пенсия ще достигне около 541,20 евро.
Максималният размер на пенсиите се запазва на нивото от тази година – 3400 лв. (или 1739 евро).
В същото време се планира повишаване на осигурителната вноска за пенсия с два процентни пункта – от 19,8% на 21,8% за хората, родени преди 1960 г., и от 14,8% на 16,8% за родените след 1959 г., пише БНР. Очаква се и още едно увеличение от 1 пункт през 2028 г.
Максималният осигурителен доход ще нарасне от 4130 лв. на 4600 лв. (около 2352 евро).
Без промяна остават минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица – съответно 18 лв. (9,21 евро) и 107,14 лв. (54,78 евро). Запазва се и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст – около 399 евро.
Въвеждането на еврото ще улесни изчисляването и изплащането на пенсиите, като всички размери на социалните плащания вече се представят и в еврова стойност. Очакваният 8-процентен ръст ще компенсира частично инфлацията и ще осигури умерено нарастване на реалните доходи на пенсионерите през 2026 г.
