Как се отразява случващото се между Венецуела и САЩ на цените на горивата?

САЩ нанесе въздушни удари срещу Венецуела на 3 януари

Няма риск за световния петролен пазар и не се очакват сериозни ценови сътресения вследствие на действията на САЩ във Венецуела. Това заяви пред БНТ председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

По думите му към момента няма никакво застрашаване на производствения капацитет на Венецуела, който и без това е силно ограничен.

„Погледнах цените на азиатските пазари, които отвориха преди няколко часа, и не се случва абсолютно нищо. Има едно такова повишение с около 20–30 цента, което никой не знае дали е заради това, което се случва във Венецуела, или поради други причини в настоящия момент“, посочи Бенчев.

Той уточни, че страната произвежда около 800 000 барела дневно, което е под 1% от световното производство, и подчерта, че няма данни за заплаха за петролната инфраструктура.

„Нямаше никаква заплаха за инфраструктурата – петролната инфраструктура на тази държава, която и без това е в доста лошо състояние. Така че поне за момента не очаквам абсолютно никакви сериозни сътресения на пазара. Освен ако нещо друго не се случи“, коментира още експертът.

Бенчев допълни, че макар да има напрежение в други чувствителни региони, като Йемен, събитията там засега са в ограничен мащаб.

„При все тази миротворческа политика на президента Доналд Тръмп, предполагам, че няма да позволи на тези две държави този конфликт да прерасне в нещо по-значително“, коментира той.

Дерогацията за „Лукойл“ и работата на „Нефтохим“

Председателят на асоциацията напомни, че срокът на дерогацията за Лукойл изтича на 29 април, като до тогава предстои да се изясни бъдещето на активите на компанията.

„Имаме четири месеца, за да видим какво ще се случи. Това са събития, които вероятно ще се решат някъде далече от тук – между собственика и компания, която проявява интерес за закупуване на международните активи“, обясни Бенчев.

Той подчерта, че Нефтохим работи нормално, с осигурени доставки и стабилен производствен капацитет.

„Работи на добър капацитет. Осигурена е суровина, с която да произвежда горива. И всичко е изцяло нормално и под контрол, поне в рамките на следващите месеци“, поясни той.

Преходът към еврото и цените на горивата

По отношение на въвеждането на еврото Бенчев заяви, че преходът в бензиностанциите протича безпроблемно, като препоръча плащанията да се извършват с карти, за да се избегнат неточности.

„Превалутирането се извършва автоматично на касата, по курс до четвъртия знак, така че всичко става бързо, ясно и точно“, каза той.

Бенчев потвърди и че България остава сред страните с най-ниски цени на горивата в Европа и региона.

„Това е тенденция, която е постоянна. И това е вярно както по отношение на цената с данъци и такси, така и по отношение на производствената цена на горивата“, допълни експертът.

