Как да проверите дали застраховката ви „Гражданска отговорност“ е валидна?

Тази проверка е особено полезна при покупка на автомобил, пътуване в чужбина или при съмнение за изтекла застраховка

Проверката на застраховката „Гражданска отговорност“ чрез регистрационен номер, номер на рамата или номер на стикер е най-бързият и сигурен начин да се уверите, че дадено моторно превозно средство има валидна полица. Тази проверка е особено полезна при покупка на автомобил, пътуване в чужбина или при съмнение за изтекла застраховка. Онлайн справката е безплатна, отнема само няколко секунди и може да се направи от всеки компютър или мобилно устройство.

Какво представлява онлайн проверката?

Онлайн проверката на „Гражданска отговорност“ представлява дигитална услуга, която предоставя достъп до централизирана база данни на всички застрахователи, предлагащи задължителната полица. Чрез нея всеки може лесно да провери дали дадено МПС има активна застраховка, като въведе регистрационния номер на автомобила, номера на рамата (VIN) или номера на стикера/серията.

Какво трябва да направите?

Проверката на гражданска отговорност по регистрационен номер е лесна и достъпна за всеки. За целта е необходимо да посетите сайта на Гаранционен фонд (guaranteefund.org), да изберете вида на идентификатора – регистрационен номер, рамa или стикер – и да въведете съответния номер в полето за справка.

След това трябва да попълните кода за сигурност (captcha), за да потвърдите, че не сте робот, и да натиснете бутона „Търси“. Системата веднага показва резултатите, включително дали автомобилът има валидна или изтекла застраховка, името на застрахователя, начална и крайна дата на полица и възможност за справка за конкретна дата и час в миналото. Ако автомобилът няма активна застраховка, на екрана ще се появи съобщение за липса на валидна полица, което означава, че МПС не е законно застраховано.

