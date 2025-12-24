Как да прехвърлим неизползвания си отпуск в 2026 година?

Платеният годишен отпуск има двугодишна давност

Ползването и прехвърлянето на платения годишен отпуск е уредено основно в чл. 172 и чл. 173 от Кодекса на труда. По правило отпускът се използва през календарната година, за която се полага, като може да бъде взет наведнъж или на части, без законово ограничение за броя или минималния размер на отделните периоди. Отпускът се ползва в работни дни и само след писмено разрешение от работодателя, което се дава въз основа на подадено от работника или служителя писмено искане с посочени дни и начална дата.

Снимка: iStock

Основното предназначение на платения годишен отпуск е възстановяване на работоспособността, поради което законът изисква той да бъде използван до края на съответната календарна година. Въпреки това Кодексът на труда допуска възможност отпускът да бъде отложен и съответно прехвърлен за следващата година, включително за 2026 г., когато са налице определени законови предпоставки. Работодателят е длъжен да осигури ползването на отпуска до края на годината, освен ако той не е отложен по установения ред.

Отлагането на платения годишен отпуск е регламентирано в чл. 176 КТ. Работодателят може да отложи отпуск поради важни производствени причини, но само ако е осигурил на работника или служителя използването на поне половината от полагаемия отпуск за съответната година. Същевременно и самият работник или служител има право да поиска отлагане, когато ползва друг вид отпуск, като болничен, отпуск по майчинство, неплатен отпуск или друг законно разрешен отпуск, като това става със съгласието на работодателя, пише Министерството на труда и социалната политика.

Снимка: Getty/Istock

Когато платеният годишен отпуск е отложен или не е използван до края на календарната година, работодателят е задължен да осигури ползването му през първите шест месеца на следващата година, тоест до края на юни 2026 г. Ако работникът е поискал да ползва този отпуск в рамките на този срок, но работодателят не е дал разрешение, законът му дава право сам да определи времето за ползване, като уведоми работодателя писмено най-малко 14 дни предварително.

Важно е да се има предвид и давностният срок за ползване на отпуска. Съгласно чл. 176а КТ правото на платен годишен отпуск се погасява, ако той не бъде използван в рамките на две години след края на годината, за която се полага. Това означава, че неизползван отпуск за 2024 г. например трябва да бъде използван най-късно до края на 2026 г., в противен случай правото за него се губи, независимо от причините за неползването.

Платеният годишен отпуск не може да бъде заменен с парично обезщетение, освен при прекратяване на трудовото правоотношение. В такъв случай работникът или служителят има право на обезщетение за всички неизползвани дни отпуск, за които правото не е погасено по давност. Заплащането за времето на ползване на отпуска се изчислява по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, като гарантира доход по време на законната почивка.

