Как да преговаряте като професионалист

Тези важни съвети ще ви свършат много работа

Независимо дали става въпрос за получаване на по-добра сделка за кола или имот, осигуряване на повишение на заплатата или опит за излизане от трудна ситуация с вашата половинка, преговорите с умение и компетентност ще играят голяма роля за това дали ще получите или не това, което искате.

Изкуството на преговорите обаче, а то е изкуство, не е нещо само за финансови магнати и политици. Всъщност, това е силна страна, която, веднъж усвоена, ще ви помогне по много пътища в живота. Така че, независимо къде искате да стигнете, ето как да стигнете до там.

Направете си домашното

Няма нищо, което да ви обрече на провал повече от това да сте неподготвени. Уверете се, че знаете фактите, цифрите, слабостите и силните страни на човека, с когото преговаряте. Подготовката ви правилно, преди да влезете в стаята, гарантира, че ще излезете от нея в много по-силна позиция, пише The gentlemans journal.

Имайте предвид желания резултат

Много е хубаво да имате числата подготвени в главата си, но трябва да знаете кое от тези числа искате да постигнете. Ако не знаете, как можете да се борите за него? Знайте стойността си и се борете за нея. Не се впускайте без ясна мотивация, иначе ще получите сделка, която е само наполовина толкова добра, в най-добрия случай.

Запазете спокойствие

Не забравяйте, че прекалените емоции рядко водят до добри неща. Не се разгневявайте и не издавайте позицията си. Моментът, в който започнете да повишавате тон или да се изчервявате, е моментът, в който човекът срещу вас е спечелил. Емоциите водят до лоши решения и лоша преценка, така че е наложително да запазите хладнокръвие, за да си осигурите най-добрата сделка.

Имайте увереност

Ходенето на пръсти около сделка или точка често ще доведе до загуба. Преговорите обикновено са бърза игра и нямате време за протакане. Направете преценка и бъдете уверени в разсъжденията си за това. Ако не можете, ще си тръгнете с нищо.

Обърнете внимание

Слушайте внимателно какво ви се казва, за да можете най-добре да му противодействате. Няма да стигнете доникъде, като говорите и тормозите човека, с когото спорите. Ако той смята, че не разбирате какво казва или просто го игнорирате, той ще прекрати преговорите много бързо.

Знайте кога да направите компромис...

Ще се справите по-добре на масата за преговори, ако вашите противници също получават нещо. Най-добрите преговарящи са тези, които признават контраатаките, заобикалят ги и не тормозят някого, докато той или не се откаже, или не си тръгне. Търсете печеливша ситуация и в повечето случаи ще излезете успешни.

...кога не...

Въпреки това, печелившата ситуация не е да получите това, което искате, а да се откажете от нещо друго изцяло. Ако сте готови да направите компромис по даден въпрос, това трябва да е, защото сте получили нещо друго в замяна. Отказът от ключово предложение за малко свобода на действие по друго ваше предложение ще ви струва скъпо в дългосрочен план.

...и кога да се откажете

Понякога просто трябва да се откажете. Сделката се проваля, вие сте победени или другият отбор просто не дава нищо, независимо колко разумни сте. В такъв случай направете последен опит или просто прекратете преговорите на място. Добрата стратегия за излизане трябва да бъде ключова част от вашата подготовка, иначе може да се окажете впримчени в нещо, което изобщо не е добре за вас.

