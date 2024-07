След известен застой, обявите за IT специалисти у нас отново отчитат ръст

За пръв път от началото на годината наблюдаваме лек ръст в сектора

Предложенията за работа са намалели с 6% (около 3000 по-малко) спрямо месец май. Въпреки това те са с 1% повече спрямо същия период през 2023г. Това става ясно от ежемесечният анализ на HR компанията JobTiger.

От началото на годината този месец за първи път виждаме леко увеличение на обявите за търсене на IT специалисти. Според анализът увеличението в IT сектора е 2%. Въпреки това при отчитане на данните на предлагането по сектори на годишна база, спадът в сектор IT (-20%) е най-голям.

Защо има спад в търсенето на работници в IT сектора?

За криза у нас се заговори още през есента на миналата година. Притесненията се появиха, когато съкращенията на специалисти в областта в големите технологични компании в САЩ, които започнаха в началото на 2023г., се пренесох и у нас.