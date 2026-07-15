Този предмет в багажа ви може да предизвика пожар в самолета

Пътниците са призовани да не поставят определени неща в чекирания си багаж

Рязкото нарастване на инцидентите, свързани с литиеви батерии, доведе до нови предупреждения от авиационните власти, които призовават пътниците да не поставят външни зарядни устройства и други устройства с батерии в регистрирания си багаж. Докато милиони хора пътуват със самолет през летния сезон, институциите отново обръщат внимание на един от най-често срещаните предмети в багажа на пътниците, предава Еuronews.

Пътниците са призовани да не поставят преносими електронни цигари и други устройства, захранвани с литиеви батерии, в чекирания си багаж заради увеличаващия се брой случаи на проблеми, свързани с батерии по време на полети. На този фон авиокомпаниите в Европа и по света постепенно затягат правилата си заради опасността от пожар, причинен от дефектни литиеви батерии в товарните отделения. Британската администрация за гражданска авиация (CAA) посочва, че този риск вече е сред най-сериозните заплахи за безопасността на самолетите.

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Според данните на CAA броят на устройствата с литиеви батерии, откривани в регистрирания багаж, почти се е удвоил за една година, като средно един пътник носи около четири различни устройства с литиево-йонно захранване при всяко пътуване. Макар тези батерии да са широко използвани заради способността си да съхраняват голямо количество енергия в малък размер, те крият риск при прегряване или повреда, тъй като могат да се възпламенят и пожарите да се разпространят бързо.

В Обединеното кралство през 2024 г. са регистрирани около 316 случая, свързани с устройства с литиеви батерии в регистрирани чанти, а през 2025 г. броят им нараства повече от два пъти до 643. CAA съобщава, че средно седмично се случват около два инцидента с такива батерии. Освен опасността от пожар, необходимостта от изваждане на багаж от товарното отделение може да доведе до сериозни закъснения или отклоняване на полети. През май полет на easyJet от Хургада до Лондон беше пренасочен към Рим, след като пътник съобщил на екипажа, че преносимото му зарядно устройство се намира в багажното отделение. През октомври пък стана популярен видеоклип, показващ пламъци от горното отделение за багаж на самолет на Air China, причинени от литиева батерия.

През март Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) препоръча пътниците да бъдат ограничени до максимум две външни батерии (power bank) и те да не се използват за зареждане чрез електрическите контакти на самолета или по друг начин по време на полет. CAA потвърди тези правила и посочи, че много пътници вероятно не са запознати с изискванията за преносими батерии и други устройства с литиеви батерии. Освен това пътниците трябва да се уверят, че лаптопите им са напълно изключени, ако са поставени в регистрирания багаж.

Авиокомпаниите по света също предприемат допълнителни мерки. Превозвачи като Qantas, Emirates, Cathay Pacific и Singapore Airlines вече ограничиха използването на външни батерии по време на полет или забраниха зареждането им чрез контактите на борда. През януари германската Lufthansa Group промени правилата си, като ограничи използването им и изисква пътниците да ги съхраняват в джоба на седалката пред тях, в чантата под седалката или в личния си багаж. През април Турция също актуализира правилата си след препоръките на ИКАО от март, присъединявайки се към усилията за намаляване на риска от инциденти с литиеви батерии в авиацията.