Пътувате с деца? Това са най-добрите европейски градове за семейни почивки

bTV Бизнес екип

Няколко идеи за следващото ви пътуване

Пътуването с малки деца не винаги осигурява напълно „спокойна атмосфера“ за родителите. От досадното чакане на опашки на летището, носенето на всички допълнителни провизии и справянето с случайните изблици на гняв, дори едно кратко еднодневно или двудневно пътуване може да повиши нивата на стрес до нови висоти.

С наближаването на Великденските и летните ваканции, много родители ще търсят идеалното място, където да заведат децата си на семейна почивка . Платформата за резервации на пътувания LateRooms създаде нов „Индекс за семейни почивки“, който класира най-лесните градски почивки в Европа за пътуващи от Обединеното кралство с бебета и малки деца, съобщава Euronews.

Индексът разглежда факторите, които са най-важни за семейните пътувания , включително средното време на полетите от летищата в Обединеното кралство, времето за трансфер от/до летището, достъпността за пешеходци, броя на атракциите, подходящи за деца, и наличието на настаняване, подходящо за семейства.

Копенхаген води класацията

Според индекса LateRooms, столицата на Дания Копенхаген е класирана като „най-лесната и приятна“ градска почивка за семейство, благодарение на лекотата на придвижване, разнообразните възможности за настаняване и богатството от преживявания, на които семействата могат да се насладят.

След като пристигнете, Копенхаген е лесен за разглеждане, а градът е получил оценка 99/100 за пешеходна достъпност. Това означава, че много атракции могат да бъдат „ достигнати пеша без дълги пътувания или сложен транспорт“. Детските площадки и крайбрежните зони на Копенхаген също го правят „една от най-приветливите дестинации в Европа за семейства“, се казва в индекса.

Кои градове са класирани в топ 10?

  1. Копенхаген, Дания: Най-добрата семейна градска почивка като цяло
  2. Берлин, Германия: Най-доброто за семейни атракции
  3. Барселона, Испания: Най-доброто място за почивка на плажа и в града
  4. Флоренция, Италия: Най-доброто място за спокойно културно пътуване
  5. Амстердам, Нидерландия: Най-подходящо за кратки семейни пътувания
  6. Валенсия, Испания: Най-доброто за семейни занимания
  7. Базел, Швейцария: Най-добрата компактна семейна дестинация
  8. Краков, Полша: Най-доброто място за достъпни семейни почивки
  9. Прага, Чехия: Най-доброто място за приказни пейзажи
  10. Виена, Австрия: Най-доброто място за музеи, подходящи за деца

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Райският остров на Хърватия, където хората се превозват с трактори
Луксът да дишаш чист въздух под земята: Какво крият модерните бункери?
Може ли една грешка на служител да срине цяла компания?
Може ли гражданин на ЕС да стане кмет в която и да е европейска държава?
