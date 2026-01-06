Iute печели държавен търг в Украйна за изграждане на дигитална банка

Iute ще ограничи общите инвестиции в Украйна до €15 милиона, като очакваната нетна загуба на банката през 2026 г. ще бъде ограничена до €3 милиона

Очаква се около 20 000 клиенти да се прехвърлят от RWS Bank, украинска банка с над 30 години история и бивша собственост на Swedbank.

IuteBank ще бъде изграден от нулата като напълно лицензирана дигитална банка под надзора на Националната банка на Украйна.

Iute ще ограничи общите инвестиции в Украйна до €15 милиона, като очакваната нетна загуба на банката през 2026 г. ще бъде ограничена до €3 милиона.

Iute Group, банкова група, основана в Естония, е създава бизнес в Украйна и се готви да навлезе на пазара чрез изграждане на дигитална банка, подлежаща на регулаторно одобрение.

Iute спечели държавно организираният търг на Украйна, проведен от Фонда за гарантиране на депозити, за поемане на избрани активи и депозитни задължения на RWS Bank. Завършването на сделката, включително прехвърлянето на около 20 000 дребни клиенти заедно с техните сметки и депозити, подлежи на окончателно одобрение от Националната банка на Украйна и се очаква да се осъществи през януари. RWS Bank е украинска банка с история от над три десетилетия, включително по-ранни операции под международна банкова собственост, най-вече Swedbank.

Тармо Силд, главен изпълнителен директор на Iute Group, каза, че тази стъпка е част от стратегията на Iute за изграждане на дигитална банка за ежедневния финансов живот, а географското разширение е част от еволюцията. Решението за влизане в Украйна се основава на увереност в бъдещето на страната и нейната интеграция в европейското икономическо пространство. "Гледаме на Украйна като на огромна възможност за растеж както за iute, така и за Европа, тъй като войната превърна Украйна в най-дигиталния финансов пазар пети по големина на население в Европа и с променно национално мислене. Виждам Украйна като водеща линия на растеж в следващите 5 години, благодарение на смелостта на тази нация", заяви той.

"Завършването на сделката ще добави Украйна към нашите пазари и ще е първата изцяло дигитална банка в нашата група, която ще носи нашето име. IuteBank е изграден от нулата – придобиваме институция, което притежава банков лиценз, лично подбрани активи и съответните депозитни задължения на RWS Bank," обясни Силд. Според главния изпълнителен директор този подход ще доведе до първоначален баланс на банката под 10 милиона евро.

Банката ще носи името IuteBank и ще бъде под надзора на Националната банка на Украйна. Тя ще оперира под пълен банков лиценз, което ѝ позволява да предоставя основни банкови услуги, включително сметки за частни и корпоративни клиенти, карти, депозити, заеми, плащания, операции с чуждестранна валута, както и парични и сетълментни услуги.

IuteBank ще бъде ръководен от Артър Муравицки, опитен украински банков изпълнителен директор с над 22 години опит във финансовия сектор. Според Муравицки, още отпървият ден фокусът е върху изграждането на изцяло дигитална банка. Следващите стъпки включват капитализиране на банката, въвеждане на основния екип и спазване на изискванията на Националната банка на Украйна за започване на ежедневни операции. "От самото начало този процес беше подкрепен от Фонда за гарантиране на депозити и Националната банка на Украйна, чието сътрудничество беше от съществено значение за напредъка на проекта", коментира Муравицки.

Снимка: Iute Group

"През първата година фокусът е върху стартирането на дигиталното приложение и ключови финансови продукти, като същевременно започва и процеса по привличането на клиенти. Следващата фаза ще се съсредоточи върху мащабирането на бизнеса – увеличаване на обемите и разширяване на продуктовото и обслужващото предлагане", добави Муравицки.

Iute подчертава, че разширяването ѝ в Украйна следва същия дисциплиниран подход към риска, прилаган и на всички пазари. "Рисковете в Украйна се адресират по същия начин, както във всяка друга страна. По-конкретно, поставихме вътрешен праг, според който общите ни инвестиции в Украйна не надвишават 15 милиона евро, докато не бъдат надминати определени прагове за приходи и рентабилност и войната не приключи. През 2026 г. очакваме нетната загуба на банката да не надвишава 3 милиона евро", каза Силд.

Iute Group и нейните дъщерни дружества подкрепят Украйна от началото на войната, включително с парични дарения, и смятат влизането в Украйна за дългосрочна европейска инвестиция.

Iute Group е дигитална банкова група, фокусирана върху ежедневни финансови услуги в Югоизточна Европа. Основана през 2008 г. и със седалище в Естония, Iute обслужва клиенти в Албания, България, Молдова, Северна Македония и Украйна. Чрез приложението Myiute и местните му операции Iute предоставя дигитални финансови услуги, включително плащания, банкиране, финансиране и застрахователно посредничество. Iute Group финансира операциите си чрез акции, депозити и обезпечени облигации, листнати на Регулирания пазар на Франкфуртската фондова борса и Nasdaq Baltic Main List.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN