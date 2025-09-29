ИСС: Българската индустрия е заплашена от "въглероден дъмпинг"

Това може да оскъпи българското производство

Българската индустрия е заплашена от т.нар. въглероден дъмпинг, който може да оскъпи българското производство. Това посочва Икономическият и социален съвет в България в анализ за европейския Механизъм за коригиране на въглеродните емисии и предизвикателства пред българската индустрия.

В анализа на Съвета се посочва, че един от основните рискове, свързани с оскъпяването на производството, е т.нар. климатичен дъмпинг от трети страни, които поради липса на екологични стандарти поддържат по-ниска себестойност на производството и по-конкурентни цени. В отговор на проблема ЕК въвежда Механизма за коригиране на въглеродните емисии с цел да гарантира равнопоставеност като въведе въглероден данък и за вносните стоки от определени въглеродно интензивни икономически сектори.

В анализа си експертите посочват, че в икономически план България е силно зависима от въглеродно интензивни производства и особено уязвима към риска от изместването на тези производства към страни с по-слаби екологични стандарти, със съответната загуба на работни места и спад в икономическата активност.

Затова е важно е българската държава да следи отблизо приложението на Механизма за коригиране и да изгради механизми за оценка на въздействието с цел информирана обратна връзка с Европейската комисия.

Експертите посочват още, че намалената конкурентоспособност на европейските производители спрямо вносителите на стоки, произведени извън ЕС, е сериозен икономически проблем.

Делът на Евросъюза в световната икономика е намалял от 25,8% през 2004 г. до 17,6% през 2024 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN