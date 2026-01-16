Интервю с Димитър Божилов – управител на Сухстрой ЕООД

1. Г-н Божилов, представете се накратко и разкажете как се роди идеята за създаването на Сухстрой ЕООД.

Отговор:

Казвам се Димитър Божилов и съм управител на „Сухстрой“ ЕООД. Роден съм и съм израснал в град Пазарджик. След като завърших Математическата гимназия в родния си град, продължих образованието си в чужбина, където придобих две бакалавърски степени – в гр. Амстердам, Нидерландия, по специалност „International Business and Management Studies“ („Международен бизнес и мениджмънт“), както и в САЩ, щата Мичиган, по специалност „Entrepreneurship“ („Предприемачество“).

Историята на компанията започва преди 25 години, през далечната 2001 година, когато моят баща и професионален ментор – Живко Божилов, поставя основите на семейния бизнес като естествено продължение на дългогодишния си практически опит в строителството и търговията със строителни материали. Той изгражда фирмата в период, в който строителният сектор в България се развива изключително динамично и с нестихващи темпове, но често без ясни стандарти и дългосрочна визия. Още тогава философията му е проста и ясна – коректност, реално качество на строителните материали, устойчиви и дългосрочни отношения с клиенти и партньори.

След като завърших висшето си образование, пред мен стоеше изборът да продължа професионалния си път извън България и да започна да градя кариерата си в корпоративна среда или да се върна у дома. Сравнително лесно и бързо взех съзнателното решение да се завърна в родния си град Пазарджик с ясната идея да продължа, развия и надградя вече изграденото от баща ми. За мен това беше не само семейна отговорност, но и възможност да приложа на практика наученото в международна среда – европейски модели на управление, по-добра организация на работния процес, внедряване на съвременни софтуерни решения и по-ясна структура във всекидневната работа.

Постепенно „Сухстрой“ започна да се трансформира от традиционна търговска фирма в модерен бизнес с дългосрочна стратегия, ясно дефинирани процеси и фокус върху устойчивото развитие. Вярвам, че именно комбинацията между натрупания опит, ценностите на първото поколение и съвременния управленски подход, който приложихме, е причината компанията да продължава да се развива стабилно и днес.

2. Какво беше първото нещо, което направихте, когато се завърнахте във фирмата след дипломирането си?

Отговор:

Когато се завърнах във фирмата през 2013 година, едно от първите ми осъзнати решения беше да стартирам изграждането на онлайн магазин. Още тогава виждах ясен потенциал за развитие в посока крайни клиенти, а не само към строителни фирми и професионалисти от бранша. Това беше естествена стъпка към разширяване на пазара и адаптиране на бизнеса към променящите се потребителски навици.

Паралелно с това започнахме постепенно да разширяваме асортимента, като освен материали за грубо и сухо строителство, включихме и продукти, инструменти и решения, насочени към домашните хоби-майстори и обикновените клиенти. По това време онлайн търговията със строителни материали все още беше слабо развита в България, което ми даде увереност, че моментът е подходящ да инвестираме в тази посока и да изградим устойчиво дигитално присъствие още в ранен етап.

3. Какъв тип компания е „Сухстрой“ днес и как бихте я описали с няколко думи?

Отговор:

Днес „Сухстрой“ ЕООД е утвърдена и динамично развиваща се българска компания, специализирана в търговията със строителни материали, както и продукти за дома и градината. Компанията съчетава дългогодишен опит, професионална експертиза и ясно фокусирано портфолио, насочено както към крайни клиенти, така и към строителни фирми и инвеститори.

Складовата ни база в град Пазарджик и нашият онлайн магазин предлагат богат и добре структуриран асортимент от материали за грубо строителство и сухо строителство, хидро- и топлоизолации, покривни системи, вътрешни изолации, декоративни мазилки и бои за интериор и фасада, подови настилки, градински решения, плочки и оборудване за баня, както и крепежи, ВиК и електроматериали, инструменти и аксесоари. „Сухстрой“ е и официален дистрибутор на редица утвърдени западноевропейски производители.

Компанията е и вносител, а също и износител на цялостни системи за окачени и растерни тавани, включващи различни модели пана и профили, които отговарят както на функционалните изисквания, така и на действащите стандарти на пазара. Внасяме и изнасяме редица други продукти, свързани с интериорното и екстериорното строителство. Вярваме, че при строителството и ремонта компромис с качеството не бива да се прави, затова подбираме продуктите си внимателно и предлагаме решения от висок клас на разумни и достъпни цени.

С нашите строителни материали всяка година се реализират стотици жилищни и търговски обекти в цялата страна. Обратната връзка от доказани строителни компании за материалите, които продаваме, допринася за натрупването на ценна експертна оценка и ни помага да осигуряваме професионално, надеждно и адекватно обслужване на нашите клиенти.

Наред с качеството на предлаганите продукти, едно от най-големите ни предимства е екипът ни от служители и консултанти, които предоставят компетентни, практични и ориентирани към клиента решения. С няколко думи, „Сухстрой“ може да бъде описана като компания, изградена върху стабилност, доверие, практичност и фокус върху клиента. Наша цел е да бъдем дългосрочни партньори и първи избор на нашите клиенти.

4. В кои направления е съсредоточена основната дейност на фирмата?

Отговор:

Основната ни дейност е съсредоточена в търговията със строителни материали, градински продукти и оборудване за дома и двора. Паралелно с това развиваме онлайн търговия и активно работим върху съдържание, което помага на клиентите да направят информиран избор чрез блог статии, видеоклипове, презентации, обучения и най-вече качествен асортимент.

5. Какви строителни и търговски услуги предлага Сухстрой към момента?

Отговор:

Фокусът ни е върху доставка и продажба на подбрани продукти, консултации при избор на материали и съдействие при реализацията на проекти. Не се позиционираме като фирма за всичко – предлагаме единствено това, което познаваме добре и можем да гарантираме и защитим като качество. Някои от услугите ни включват изработка на 3D проекти за бани и специализирана доставка до обекта, с помощта на кран.

6. Какви продукти и материали могат да намерят клиентите ви?

Отговор:

Клиентите ни могат да открият богат и добре структуриран асортимент от строителни материали и продукти за дома и градината. Основен фокус поставяме върху сухото строителство – гипсокартонени плоскости, профили, растерни тавани, сухи смеси, изолации и всички необходими аксесоари.

Във физическия ни магазин, както и в онлайн магазина ни ще намерите още решения за грубо строителство, топло-, хидро- и шумоизолации, бои, лакове и мазилки за интериор и фасада, както и широка гама инструменти, крепежи и лепила. Асортиментът се допълва от продукти за ВиК, електроматериали, покривни системи, интериорни решения и оборудване за баня.

За външните пространства предлагаме разнообразие от градински продукти – градински барбекюта, огради, настилки, градински инструменти, напоителни системи и декорации. Подборът на продуктите е практичен и ориентиран към реалните нужди на клиенти и професионалисти, като залагаме на утвърдени материали и дългосрочни решения, а не на случайни или краткотрайни тенденции.

7. Как подбирате доставчиците и партньорите си?

Отговор:

Подборът на доставчици е ключов процес, за който нося пряка отговорност като управител. Работим с партньори, които имат доказано качество, постоянство и коректност. За нас е важно продуктът да отговаря на очакванията не само на хартия, а и в реална употреба. Още едно задължително условие при избор на партньор е да гледаме в една посока. Имаме интерес само и единствено от дългосрочни отношения.

8. Какво отличава Сухстрой от други фирми в строителния сектор?

Отговор:

Отличава ни ясната позиция – не продаваме на всяка цена. Ако може да спестим пари на клиента, ще го направим, но не за сметка на качеството. Подхождаме прагматично, без излишни обещания. Клиентите ни ценят това, че получават конкретен съвет и решение, а не маркетингово описание.

9. Каква е философията ви по отношение на качеството?

Отговор:

Качеството за нас е съчетание между правилен продукт, коректна информация и реалистични очаквания. Смятам, че дългосрочният бизнес се гради чрез доверие, а не чрез агресивни продажби с цел печалба. Това е и мотото на нашата компания, с което ни свързват нашите клиенти: „Сухстрой – качествените материали“.

10. Какви клиенти най-често избират Сухстрой?

Отговор:

Работим както с крайни клиенти, така и с майстори, фирми и предприемачи. Най-често ни избират хора, които търсят яснота, устойчивост и практичност, а не най-ниската цена на всяка цена.

11. Как подхождате към индивидуалните проекти и нестандартните запитвания?

Отговор:

Всеки проект започва с разговор. Анализираме нуждите, условията и целта, след което предлагаме решение, което е реалистично и изпълнимо, без да натоварва излишно клиента.

12. Каква е ролята на онлайн магазина и дигиталното присъствие за бизнеса ви?

Отговор:

Онлайн присъствието е основен канал за комуникация и развитие. Чрез сайта suhstroi.bg клиентите получават достъп до детайлна информация, ясни описания и практични насоки, което значително улеснява процеса на избор.

13. Какви са най-търсените продукти или услуги към момента?

Отговор:

Силен интерес има към градинските продукти, барбекютата, чешмите и решенията за външни пространства. Това е логично – хората все повече инвестират в дома и двора като място за реално ползване, не само за визия.

14. Как следите тенденциите в строителството и материалите?

Отговор:

Следим пазара чрез реални проекти, обратна връзка от клиенти и анализ на дългосрочни тенденции. Не се водим по краткотрайна мода, а по практическа приложимост и устойчивост.

15. Какво е значението на консултацията при избора на материали?

Отговор:

Консултацията често е решаваща. Неправилният избор на материал може да доведе до допълнителни разходи и проблеми. Нашата цел е клиентът да знае какво купува и защо.

16. Какви грешки най-често допускат клиентите и как Сухстрой помага да бъдат избегнати?

Отговор:

Честа грешка е изборът само по цена или външен вид. Ние помагаме като обясняваме реалните характеристики, предназначението и ограниченията на продуктите.

17. Какви са плановете за развитие на „Сухстрой“ ЕООД?

Отговор:

Планираме разширяване на продуктовото портфолио, оптимизация на онлайн платформата и по-силно присъствие в съдържателния маркетинг. Целта е устойчив растеж, а не бързо разширяване без контрол.

18. Обмисляте ли нови продуктови категории или услуги?

Отговор:

Да, работим по добавяне на нови категории, свързани с подобряване на външните пространства и практични решения за дома, като отново фокусът остава върху качество и реална употреба.

19. Какви ценности стоят в основата на фирмата?

Отговор:

Коректност, последователност и отговорност. Това са ценности, които се усещат не в рекламата, а в дългосрочните отношения с клиенти и партньори.

20. Какво бихте казали на клиентите, които тепърва се колебаят?

Отговор:

Бих им казал да търсят информация и да задават въпроси. Правилният избор не се прави прибързано, а с разбиране за реалните нужди.

21. Как бихте обобщили мисията на Сухстрой с едно изречение?

Отговор:

Мисията на „Сухстрой“ ЕООД е да помага на клиента да намери най-правилното решение за неговото строителство или ремонт, а визията ни е да бъдем предпочитанията консултант и доставчик на най-новите и ефективни строителни решения.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN