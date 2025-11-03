Инфлацията в Турция спадна до най-ниското си ниво от 2021 г. насам

От 2019 г. насам Турция преживява двуцифрена инфлация

Инфлацията в Турция отбеляза лек спад през октомври, достигайки 32,87%, което представлява най-ниската стойност за почти четири години, показват официалните данни, съобщава БТА. Този спад идва след дълъг период на висока инфлация, като показателят постепенно започва да се нормализира след върховите нива, отчетени през последните години.

Годишният ръст на потребителските цени се възстанови леко през септември до 33,29% след 15 месеца на непрекъснато понижение. Основният принос за това увеличение имат хранителните продукти и жилищата, които отбелязаха най-значителни покачвания, отразявайки натиска върху домакинските бюджети и ежедневните разходи на хората.

На месечна база цените също се повишиха, с нарастване от 2,55% спрямо предходния месец. Най-силно поскъпване бе отчетено при хранителните продукти – с 8,4%, следвани от жилищата – с 7,8%, и транспорта – с 4,3%, съобщи агенция АФП. Това показва, че макар общата инфлация да намалява, все още има значителен натиск върху определени основни категории стоки и услуги.

От 2019 г. насам Турция преживява двуцифрена инфлация, което води до значително увеличаване на разходите за милиони домакинства. През този период президентът Реджеп Тайип Ердоган предприе политика на понижаване на лихвените проценти с цел стимулиране на икономическия растеж. Инфлацията достигна своя връх от над 75% през май 2024 г., преди постепенно да започне да намалява, а сега показателят е на най-ниското си ниво от ноември 2021 г.

