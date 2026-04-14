Инфлацията у нас расте, ето колко стигна

Най-голямо поскъпване се наблюдава в транспорта

Месечната инфлация в България през март 2026 г. е 0,9 на сто, а годишната инфлация достига 4,1 на сто, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Така ръстът на цените се ускорява спрямо февруари, когато месечната инфлация беше 0,4 на сто, а годишната – 3,3 на сто.

От началото на годината (март 2026 г. спрямо декември 2025 г.) инфлацията възлиза на 1,9 на сто. Данните надвишават експресната оценка на НСИ, според която се очакваше месечна инфлация от 0,7 на сто и годишна от 3,9 на сто.

Флаш инфлацията за февруари беше 0,3 на сто на месечна база и 3,3 на сто на годишна, а окончателните стойности бяха съответво - 0,4 на сто, и 3,3 на сто. По експресни оценки годината започна с очаквана месечната инфлация от 0,7 на сто и годишна - 3,6 на сто, а по окончателни данни на НСИ през януари 2026 г. месечната инфлация беше 0,6 на сто, а годишната - 3,5 на сто.

Според ИПЦ през март 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи: „Транспорт“ - със 7,2 на сто; „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - с 0,8 на сто; „Информация и комуникация“ - с 0,8 на сто; „Услуги на ресторанти и хотели“ - с 0,7 на сто; „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - с 0,7 на сто; „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - с 0,7 на сто; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - с 0,5 на сто; „Здравеопазване“ - с 0,5 на сто; „Образователни услуги“ - с 0,1 на сто, пише БТА.

По-ниски са цените на стоките и услугите в групите: „Развлечения, спорт и култура“ - с 2 на сто; „Облекло и обувки“ - с 0,9 на сто; „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - с 0,2 на сто. Без промяна остават цените на услугите в група „Застрахователни и финансови услуги“.

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (март 2026 г. спрямо март 2023 г.) е 11,5 на сто, а за последните пет години (март 2026 г. спрямо март 2021 г.) е 42,9 на сто.

През март 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 0,3 на сто, а годишното изменение за март 2026 г. спрямо март 2025 г. е 2,7 на сто. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: услуги - увеличение с 0,6 на сто; хранителни продукти - увеличение с 0,4 на сто.

Без промяна остават цените на стоките в група „нехранителни стоки“.