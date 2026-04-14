Дизелът на места достигна 2 евро за литър

Нормализирането на световните доставки на ключови суровини ще отнеме време

Котировките на петрола в понеделник отново прескочиха психологическата граница от 100 долара за барел. Премиум дизелът на българския пазар вече достигна до 2 евро като 24 часа пишат, че в поне три голечи бензиностанции у нас продават гориво по 2,02, 2,03 евро за литър.

По данни, цитирани от НАП, цените на обикновения дизел и бензин също са с покачили. В началото на предишната седмица (06.04) бензинът е бил 1,47 евро за литър, а дизелът 1,74 евро за литър. Последните данни на НАП за 12.04 показват, че цената вече е скочила и сипваме бензин за 1,48 евро, а дизел за 1,78 евро.

Снимка: НАП

Дори при възобновяване на редовното корабоплаване през Ормузкия проток нормализирането на световните доставки на ключови суровини ще отнеме време, предупредиха в съвместно изявление ръководителите на Международния валутен фонд (МВФ), Световната банка (СБ) и Международната агенция за енергията (МАЕ), цитирано от БТА.

Цените на горивата и торовете могат да останат високи за продължителен период предвид щетите, нанесени на инфраструктурата. Поради прекъсвания в доставките недостигът на основни суровини вероятно ще се отрази на енергийния, хранителния и други сектори. Войната също така доведе до принудително разселване на хора, засегна пазара на труда и доведе до спад в пътуванията и туризма, като възстановяването на тази ситуация може да отнеме време, предупреждават Кристалина Георгиева, Аджай Банга и Фатих Бирол след среща, проведена в рамките на пролетните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон.