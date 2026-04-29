Имаме нужда от солидно количество втечнен газ за лятото, търсим доставчик

„Булгаргаз“ открива днес тръжна процедура

Държавното дружество „Булгаргаз“ открива днес тръжна процедура за доставка на 1 товар втечнен природен газ (1 000 000 MWh) на терминал в Турция, с цел осигуряване на необходимите количества природен газ за българските потребители през предстоящия летен сезон, съобщиха от пресцентъра на компанията.

За участие в тръжната процедура са поканени 37 международни компании (търговци и производители на втечнен природен газ), които са заявили интерес към предходни търгове, провеждани от дружеството и успешно са преминали процедурата по одобрение на „Булгаргаз“.

Получените оферти ще бъдат оценявани съгласно методика с критерии най-ниска доставна цена, срок и начин на плащане, пише БТА.

От компанията припомнят, че терминалът край Александруполис е в планов ремонт, считано от 1 април 2026 г., като след приключването му „Булгаргаз“ има планирана доставка на още 1 товар втечнен природен газ, който ще бъде нагнетен в ПГХ „Чирен“. Това количество ще послужи за запълване на запасите, с цел покриване на част от потреблението през зимния период 2026-2027 г.