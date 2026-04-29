1 USD
1.168 BGN
Имаме нужда от солидно количество втечнен газ за лятото, търсим доставчик

bTV Бизнес екип

„Булгаргаз“ открива днес тръжна процедура

Държавното дружество „Булгаргаз“ открива днес тръжна процедура за доставка на 1 товар втечнен природен газ (1 000 000 MWh) на терминал в Турция, с цел осигуряване на необходимите количества природен газ за българските потребители през предстоящия летен сезон, съобщиха от пресцентъра на компанията. 

За участие в тръжната процедура са поканени 37 международни компании (търговци и производители на втечнен природен газ), които са заявили интерес към предходни търгове, провеждани от дружеството и успешно са преминали процедурата по одобрение на „Булгаргаз“.

Инфлацията у нас удря рекордните 7%

Получените оферти ще бъдат оценявани съгласно методика с критерии най-ниска доставна цена, срок и начин на плащане, пише БТА.

От компанията припомнят, че терминалът край Александруполис е в планов ремонт, считано от 1 април 2026 г., като след приключването му „Булгаргаз“ има планирана доставка на още 1 товар втечнен природен газ, който ще бъде нагнетен в ПГХ „Чирен“. Това количество ще послужи за запълване на запасите, с цел покриване на част от потреблението през зимния период 2026-2027 г.

