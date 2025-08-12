1 USD

БГ Бизнес Има кандидат за придобиване на бензиностанциите Газпром в България

Има кандидат за придобиване на бензиностанциите Газпром в България

bTV Бизнес екип

В края на юли бе обявено, че сръбската NIS продава бизнеса си в България

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е постъпило уведомление за намерението на търговеца на автомобилни горива на дребно "Уни Енерджи" ООД да придобие едноличен пряк контрол върху "НИС Петрол" ЕООД, сочи документът, внесен в КЗК.

Съгласно уведомлението се очаква операцията да окаже въздействие върху следните продуктово-географски пазари в страната: производство и внос; съхранение на горива; търговия на едро; търговия на дребно (до крайни потребители), пише БТА.



В края на миналия месец бе съобщено, че петролна компания на Сърбия НИС (Naftna Industrija Srbije) продава бизнеса си в България, тъй като изпитва затруднения с операциите по веригата в страната, се посочва в публикувания от НИС периодичен финансов отчет.

НИС има верига от 22 бензиностанции в България, които оперират под марката "Газпром". Около 45 процента от НИС са собственост на Газпром нефт, приблизително 11 на сто притежава нейната компания майка Газпром и близо 30 на сто са собственост на сръбското правителство. Останалите акции са в ръцете на дребни акционери.



"Уни Енерджи" ООД е сред съдружниците в "Авиа България" ООД, сочи справка в търговския регистър, която развива веригата бензиностанции Avia.

