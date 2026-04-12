Екипът на bTV Бизнес Новините ви пожелава светъл празник!

Христос Воскресе! Бъдете здрави и благословени! Нека този светъл празник донесе мир, здраве и нова надежда във вашите сърца. Този ден символизира възкресението на Исус Христос на третия ден след разпятието Му.

Снимка: iStock

Откъде идва празникът?

Историята на празника води началото си от Първия вселенски събор през 325 г., когато е решено Великден да се отбелязва в неделя след еврейската Пасха – на първата неделя след първото пълнолуние след пролетното равноденствие. Понеже Пасхата е подвижен празник заради връзката си с лунния календар, и Великден се пада на различна дата всяка година.

Заради разликите в календарите на Православната и Католическата църква, датите на празника понякога не съвпадат. Западната църква използва Григорианския календар и започва изчисленията от 21 март – деня на пролетното равноденствие, докато в Юлианския календар тази дата е с 13 дни по-късно.