Revolut изкупува акциите на напусналите си служители, но с 30% по-ниска цена

Въпреки значителната отстъпка, много от тези служители ще реализират големи печалби

Revolut е отправила ново предложение към напусналите служители, давайки им възможност да продадат обратно акциите си на компанията, но на цена с 30% по-ниска от последния кръг на финансиране. Този кръг, приключил миналия месец, оцени финтех гиганта на 75 млрд. долара. Според кореспонденция, видяна от Financial Times, офертата към бившите служители е в размер на 966,74 долара за акция.

Снимка: Getty Images / iStock

За тези, които решат да се възползват, това означава осребряване на дяловете при оценка от около 52,5 млрд. долара — чувствително под пазарната оценка, но все пак по-благоприятно от условията, предложени миналата година. От Revolut обясняват, че към тях са се обърнали множество бивши служители с желание да продадат акциите си, което е довело до разширяване на започналата по-рано през годината програма за обратно изкупуване.

Източник, близък до компанията, уточнява, че въпреки значителната отстъпка, много от тези служители ще реализират големи печалби, които при някои могат да достигнат милионни суми. През последните месеци Revolut организира няколко сделки, които донесоха значителни приходи на персонала. През септември например настоящите служители получиха право да продадат до 20% от акциите си при пълната оценка от 75 млрд. долара.

Междувременно ранните инвеститори също бяха включени в програма за обратно изкупуване, но при по-висока цена — 1381,06 долара за акция. В кореспонденция, цитирана от FT, се посочва, че удължаването на настоящата програма е резултат от заявки от напуснали служители. Макар тяхната оферта да е с 30% под последния финансиращ кръг, тя остава с 12% по-висока от цената при вторичната продажба през 2024 г.

Хора, запознати с предишните сделки, напомнят, че вторичната продажба миналата година, която оцени Revolut на 45 млрд. долара, не включваше специална отстъпка за бивши служители. Въпреки това източници, близки до компанията, отбелязват, че тази транзакция не може да се сравнява с формална програма за обратно изкупуване. Междувременно оценката от 75 млрд. долара, постигната след инвестиции от Coatue, Greenoaks, Dragoneer и Fidelity, поставя компанията в ранг, съпоставим с големи британски банки като Barclays и Lloyds.

Revolut все още е във „фаза на мобилизация“, в която трябва да укрепи контролните си системи, преди да получи пълен банков лиценз от Bank of England. До тогава депозитите за британското ѝ банково подразделение остават ограничени до 50 000 паунда. Компанията обаче вече оперира с банкови лицензи на други пазари, включително в ЕС чрез Литва и в Мексико, което затвърждава позицията ѝ на един от най-динамично развиващите се финтех играчи.

