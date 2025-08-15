Изпревари Пловдив: Варна е на второ място по ръст на средната заплата

Средната заплата в София стига 3467 лева

През юни тази година средната заплата във Варна достигна 2348 лева, съобщи преди дни Националният статистически институт. С това ниво морската столица изпревари не само Пловдив и Враца, където открай време високите заплати в АЕЦ "Козлодуй" вдигат средното ниво, но дори София-област с нейните 2343 лева средна заплата.

Пред Варна е единствено област София-град, където средната заплата през юни е от несравнимите 3467 лева. Причините за това Варна да изпревари Пловдив по заплати, което не се случва често, могат да се търсят в няколко посоки. На първо място икономиката на тази област от Северното Черноморие е доста диференцирана. Това позволи на Варна да не преживее толкова зле пандемията, колкото Бургаска област, защото просто в нея туризмът, който претърпя много ограничения по време на локдауните, не заема чак толкова съществен дял.

Във варненската икономика с най-голяма относителна тежест са всъщност услугите, следвани от транспорта и логистиката. Но има и друго – Варненска област има доста силно развит индустриален сектор, като особено се отличава в това отношение близката Девня, където има голямо съсредоточаване на чужди капитали и инвестиции.

Девня всъщност е национален лидер по привлечени чужди инвестиции и по ръст на разходите за дълготрайни материални активи, които само за периода от пандемията до днес са се повишили три пъти, пише "24 часа". Затова и икономическият растеж на Варна е доста впечатляващ - БВП на човек се повишава от 12,2 хил. лв. през 2014 г. до 27 хил. лв. през миналата година, което е над средния за България темп.

