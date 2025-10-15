Гигантите Shell и TotalEnergies ще доставят втечнен газ за България

Над 10 международни компании се включиха в обявената от „Булгаргаз“ процедура

Над 10 международни компании се включиха в обявената от „Булгаргаз“ тръжна процедура за доставка на втечнен природен газ през месеците октомври 2025 г., декември 2025 г., януари 2026 г. и март 2026 г. на терминала в гръцкия пристанищен град Александруполис /Дедеагач/.

За доставка на втечнен природен газ през месеците октомври и декември 2025 г. са избрани компаниите TotalEnergies и Metlen Energy & Metals, а за месеците януари и март 2026 г. съответно Metlen Energy & Metals и Shell. Съгласно офертите на класираните участници и 4-те танкера ще бъдат натоварени на терминали за втечнен природен газ в САЩ, съобщава БГНЕС.

В изпълнение на една от мерките, заложени в Програмата за управление на Република България за периода 2025 - 2029 г. (одобрена с Решение на Министерския съвет) за гарантиране на енергийната сигурност на страната, на 16 септември т.г. „Булгаргаз“ обяви тръжна процедура за осигуряване на общо 4 товара (4 000 000 MWh) втечнен природен газ в рамките на резервирания си капацитет на терминала в Александруполис. Доставката им е предвидена в съответствие със съгласуваните между оператора на терминала Gastrade SA и „Булгаргаз“ ЕАД времеви слотове.

За участие в тръжната процедура бяха поканени 37 международни компании (търговци и производители на ВПГ), които са заявили интерес към предходни търгове, провеждани от дружеството и успешно са преминали процедурата по одобрение на „Булгаргаз“ . С успешното приключване на тръжната процедура и с включването на втечнения природен газ от Александруполис в енергийния микс, „Булгаргаз“ осигури заявените му количества природен газ от българските битови и индустриални потребители за есеннозимния сезон.

