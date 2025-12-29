Ето какви компенсации ще получат домакинствата за тока през ноември

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата

Комисията за енергийно и водно регулиране определи компенсациите за месец ноември 2025 г., които покриват част от разходите на битови клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители, предаде БГНЕС.

При изчисляване на размера на компенсациите КЕВР прилага механизми за корекция, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата-крайни снабдители.

Определените компенсации за периода 1–30 ноември 2025 г. са както следва:

По 49,49 лв./MWh, без ДДС - за битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД; „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД и на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД и 104,54 лв./MWh, без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД.

От КЕВР припомнят, че компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката /ЗЕ/. С него се осигурява предсказуемост на сметките за електроенергия на битовите потребители, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора. В същото време дружествата-доставчици са задължени да купуват електрическа енергия от борсата на пазарни цени, а да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена. През м.ноември цената на закупената от дружествата електроенергия от пазара е надвишавала определената базова цена от 140,03 лв./MWh. В този случай всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, която вече е отчетена в издадените фактури на потребителите.

