BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.65945 BGN
Петрол
60.97 $/барел
Bitcoin
$90,045.9
Последвайте ни
1 USD
1.65945 BGN
Петрол
60.97 $/барел
Bitcoin
$90,045.9
БГ Бизнес Ето какви компенсации ще получат домакинствата за тока през ноември

Ето какви компенсации ще получат домакинствата за тока през ноември

bTV Бизнес екип

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата

Комисията за енергийно и водно регулиране определи компенсациите за месец ноември 2025 г., които покриват част от разходите на битови клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители, предаде БГНЕС.

При изчисляване на размера на компенсациите КЕВР прилага механизми за корекция, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата-крайни снабдители.

Определените компенсации за периода 1–30 ноември 2025 г. са както следва:

Дългът на България расте с 85,43 лева в секунда

По 49,49 лв./MWh, без ДДС  - за битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД; „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД и на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД и 104,54 лв./MWh, без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД.

От КЕВР припомнят, че компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката /ЗЕ/. С него се осигурява предсказуемост на сметките за електроенергия на битовите потребители, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар.

„Кръстникът на AI“ прогнозира нова вълна от съкращения през 2026 г.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора. В същото време дружествата-доставчици са задължени да купуват електрическа енергия от борсата на пазарни цени, а да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена. През м.ноември цената на закупената от дружествата електроенергия от пазара е надвишавала определената базова цена от 140,03 лв./MWh. В този случай всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, която вече е отчетена в издадените фактури на потребителите. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата