„Кръстникът на AI“ прогнозира нова вълна от съкращения през 2026 г.

Изкуственият интелект ще „замени много, много работни места“

Компютърният учен Джефри Хинтън, известен като „кръстник на изкуствения интелект“, предупреди, че ИИ ще може да замени множество работни места още през 2026 г. Това стана ясно в интервю за предаването на CNN „State of the Union“, излъчено в неделя.

„Ще видим как ИИ става още по-добър. Той вече е изключително добър“, каза Хинтън. Според него ИИ вече може да замества работни места в колцентрове, но с времето ще започне да поема и много други позиции. Хинтън обясни, че на всеки около седем месеца ИИ се учи да изпълнява задачи, които са почти два пъти по-сложни от предишните. Например, системите вече могат да се справят с цели проекти с продължителност около час, докато преди се справяха само с кратки задачи, отнемащи около минута.

Хинтън сравни въздействието на ИИ с индустриалната революция, която намали значението на човешката физическа сила за много професии. По негови думи, ИИ може да направи същото с човешкия интелект. Той добави, че е „по-обезпокоен“ заради бързото развитие на ИИ, особено по отношение на способността му да разсъждава и да заблуждава хората.

„Ако ИИ усети, че се опитвате да го елиминирате, той ще създаде планове, за да ви заблуди и да избегне унищожението“, предупреди Хинтън.

Очаква се „безработен бум“ през 2026 г.

Икономисти предвиждат рязко увеличение на безработицата през 2026 г., тъй като компаниите ще използват ИИ, за да повишават продуктивността си, без да увеличават броя на служителите. Главният икономист на KPMG, Даян Суонк, отбелязва, че „растежът и тенденциите на пазара на труда се разделят“.

Според нея компаниите вече извършват повече работа с по-малко персонал, като съкращенията или естественото текучество служат за коригиране на числеността спрямо търсенето.

ИИ може да стимулира наемането на начални позиции

В същото време, ИИ може да увеличи наемането на работници на начални позиции през 2026 г. Годишно проучване на консултантската фирма Teneo показва, че:

67% от главните изпълнителни директори очакват ИИ да стимулира наемането на начални позиции.

58% планират да добавят позиции на високо управленско ниво.

Компаниите усилено наемат инженери и специалисти, ориентирани към ИИ, докато съществуващите длъжности се преразглеждат и рутинните задачи се автоматизират. Проучването обхваща над 350 изпълнителни директори на компании с годишни приходи от поне 1 милиард долара и около 400 институционални инвеститори, представляващи активи на стойност 19 трилиона долара.

„Не е така, че ИИ унищожава работната сила днес — той я трансформира“, казва Райън Кокс, глобален ръководител на ИИ в Teneo.

