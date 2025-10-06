Експерт: Лихвите ще намалеят бързо след еврото

Европейската икономика се възстановява от енергийния шок

Приемането на еврото ще помогне за подобряване на инвестиционната среда в България и ще се отрази благоприятно на кредитният рейтинг. Това казва Атанас Колев, главен съветник в Икономическата дирекция на Европейската инвестиционна банка пред БНР.

"Премахва разходите за обмяната на валута и на валутния риск с 20 страни от еврозоната, които са и наши основни търговски партньори. Въвеждането му увеличава и прозрачността при ценообразуването. По-лесно може да сравняваме цените с тези от останалите държави в еврозоната".

Според него опитът на другите държави, които също са приели еврото показва, че дори да има леки увеличения в първите няколко месеца, инфлацията не нараства много през следващата година.

„Инфлацията ще бъде по-ниска, отколкото имахме досега и по-близка до средната за Европа".

Според Колев първите, които ще почувстват ползите от въвеждането на еврото ще бъдат експортно ориентираните производства и финансовият сектор.

"Кредитополучателите – също. Лихвите ще намалят много бързо".

Европейската икономика се възстановява плавно от големия енергиен шок през 2022-2023 година.

"Нивата на заетост в голяма част от европейската икономика са високи. Има ръст на доходите и се подобряват условията за кредитиране на частния сектор. Очакваме това развитие да продължи и в следващата година. Инвестициите постепенно ще се увеличават.

Една потенциална спирачка са бюджетните ограничения при по-голяма част от членовете на ЕС. В България нещата също се развиват много добре. В последната година има висок ръст на потреблението – както на частното, така и на държавното.

