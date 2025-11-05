ЕК временно спира плащане от 215 млн. евро по Плана за възстановяване за България

България разполага с шестмесечен срок, за да покрие изискванията и да получи средствата

Европейската комисия потвърди, че е взела решение временно да задържи плащането на 215 милиона евро от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България. В понеделник е било одобрено изплащането на 439 милиона евро за страната ни, съобщи за БТА говорител на Комисията.

Снимка: EPA/iStock

Задържането на част от средствата е свързано с неизпълнението до момента на целта, свързана със създаването на политически независима Комисия за противодействие на корупцията. България разполага с шестмесечен срок, за да покрие изискването. От Европейската комисия уверяват, че ще поддържат тясна връзка с българските власти и ще окажат необходимата подкрепа по време на процеса.

В началото на октомври Комисията съобщи, че е изпратила официално писмо до България с искане за отговор в рамките на един месец относно неизпълненото условие. Тогава беше уточнено, че ако изискванията не бъдат изпълнени, плащането на задържаните средства ще бъде отложено с още шест месеца.

Само няколко дни преди това ЕК даде предварително одобрение по второто искане на България за плащане по Плана за възстановяване, което възлиза на 653 милиона евро. Това решение показа готовността на Брюксел да продължи сътрудничеството, но при стриктно спазване на поставените условия.

Общата стойност на българския План за възстановяване и устойчивост възлиза на 6,17 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства, които целят да подпомогнат модернизацията и устойчивото развитие на страната.

