БГ Бизнес Дефицитът в сектор "Държавно управление" у нас намалява

Дефицитът в сектор "Държавно управление" у нас намалява

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето какво показват данните на НСИ

Отчетените приходи на сектор "Държавно управление" за второ тримесечие на 2025 г. са в размер на 22,577 млрд. лв., а разходите - в размер на 23,425 млрд. лева, което оставя дефицит от 848,7 млн. лева, съобщи Националният статистически институт (НСИ) на интернет страницата си.

Първият бюджет в евро: Какъв е общият размер на разходите?

Справка на НСИ сочи, че през първото тримесечие на годината приходите в сектора са били 17,458 млрд. лева, разходите -  19,255 млрд. лева, а дефицитът - 1,797 млрд. лева.

За второто тримесечие на миналата година данни на НСИ показват съответно: приходи - 18,401 млрд. лева, разходи - 19,251 млрд. лева и дефицит - 849,7 млн. лева.

