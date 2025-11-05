Дефицитът в сектор "Държавно управление" у нас намалява

Ето какво показват данните на НСИ

Отчетените приходи на сектор "Държавно управление" за второ тримесечие на 2025 г. са в размер на 22,577 млрд. лв., а разходите - в размер на 23,425 млрд. лева, което оставя дефицит от 848,7 млн. лева, съобщи Националният статистически институт (НСИ) на интернет страницата си.

Справка на НСИ сочи, че през първото тримесечие на годината приходите в сектора са били 17,458 млрд. лева, разходите - 19,255 млрд. лева, а дефицитът - 1,797 млрд. лева.

За второто тримесечие на миналата година данни на НСИ показват съответно: приходи - 18,401 млрд. лева, разходи - 19,251 млрд. лева и дефицит - 849,7 млн. лева.

