ЕК дава пари на 40 хил. младежи да обиколят континента

Кой има право да кандидатства?

Европейската комисия обяви, че ще осигури финансиране за 40 хиляди младежи, които ще имат възможност да пътуват из Европа по повод 40-годишнината от подписването на Шенгенското споразумение. Инициативата цели да насърчи мобилността и културния обмен между младите хора на континента, предава БТА.

Право да кандидатстват имат всички, родени между 1 януари и 31 декември 2007 г. Те трябва да попълнят кратък въпросник за ЕС на Европейския младежки портал. Одобрените кандидати ще могат да пътуват безплатно до 30 дни в периода между 1 март 2026 г. и 31 май 2027 г. Всеки участник ще получи специална карта, осигуряваща отстъпки за обществения транспорт, както и при посещение на музеи, галерии, места за настаняване, заведения, спортни и културни събития в 36 европейски държави.

Процедурата за кандидатстване започва от днес и ще бъде отворена до 13 ноември 2025 г. в 12:00 ч. централноевропейско време (13:00 ч. българско време). Програмата е предназначена за младежи от страните членки на ЕС и от държавите, асоциирани към програмата „Еразъм+“. За участниците с увреждания или здравословни затруднения е предвидена допълнителна подкрепа, включително възможност да пътуват с придружител.

От старта на инициативата през юни 2018 г., реализирана по предложение на Европейския парламент, Европейската комисия вече е финансирала стотици хиляди пътувания. Досега повече от 1,6 милиона младежи са подали заявления, а 391 хиляди от тях са получили карти за пътуване.

Според последните проучвания, за първи път 63% от участниците са пътували в чужбина с влак, а за мнозина това е бил и първият самостоятелен международен път без родители или придружители. Над две трети от анкетираните споделят, че без подкрепата от ЕС не биха могли да си позволят подобно преживяване, подчертава Европейската комисия.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN