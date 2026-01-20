EEI 2026 – първата национална платформа, която обединява събитийната индустрия в България

На 27 и 28 януари 2026 г. в Sofia Event Center ще се проведе EEI 2026 – EXPO EVENT INDUSTRY – първото по рода си национално събитие, което събира на едно място всички ключови участници в индустрията на срещите и събитията в България. Форматът комбинира експо зона, специализирана конферентна програма и целенасочен професионален networking и е насочен към компаниите и организациите, които създават, организират и развиват събития – от идеята до реализацията.

Форумът се организира от Българското конгресно бюро и поставя амбицията да се превърне в дългосрочна платформа за диалог, партньорства и стратегическо развитие на сектора.

Защо EEI 2026 е ключово за бизнеса

През последните години събитийната и конгресната индустрия в България бележи устойчив ръст – с нови локации, модерна инфраструктура и все по-високо ниво на професионални услуги. Въпреки това до момента липсваше единна национална платформа, която да обедини целия сектор в общ професионален формат.

EEI 2026 отговаря именно на тази нужда, като:

събира агенции, локации, хотели, доставчици и институции;

създава условия за реален професионален диалог и устойчиви партньорства;

поставя фокус върху бъдещето на индустрията и ключовите тенденции за периода 2027–2028 г.

Експо зона: реалната инфраструктура на индустрията

Експо зоната на EEI 2026 представя в концентриран вид цялата екосистема на индустрията на срещите и събитията в България. Сред изложителите са водещи представители на:

хотели и дестинации;

конгресни и събитийни центрове;

професионални организатори и агенции;

технически, сценични и AV доставчици;

кетъринг и специализирани услуги.

Над 90% от изложбените пространства вече са заети, което ясно показва интереса и доверието на индустрията към формата. Последни възможности за регистрация на изложители са налични до 13 януари 2026 г., при наличие на свободни позиции.

София като стратегическа MICE дестинация

Столична община, чрез ОП „Туризъм“ (Visit Sofia), е стратегически и дестинационен партньор на EEI 2026. Партньорството подчертава ролята на София като водещ национален център за конгреси, бизнес срещи и професионални събития, както и дългосрочния ангажимент на общината към развитието на конкурентоспособен и устойчив MICE сектор.

В рамките на форума столицата ще бъде представена като:

подготвена градска среда за международни и национални форуми;

център с развита хотелска и конгресна инфраструктура;

локация с добра транспортна свързаност и разнообразни събитийни пространства;

естествен регионален хъб за събития с международно значение.

Участието на Visit Sofia създава активна връзка между публичния сектор, бизнеса и професионалната общност и подкрепя усилията за привличане на нови събития и позициониране на София на картата на европейските конгресни дестинации.

Потвърдени изложители – гръбнакът на индустрията

Сред вече потвърдените участници в експо зоната са утвърдени имена от всички сегменти на сектора, включително водещи хотели и курортни дестинации, конгресни центрове, организатори на международни събития, както и ключови технически и кетъринг партньори. Това превръща EEI 2026 в най-пълната до момента професионална витрина на българската събитийна екосистема.

Конферентна програма с международен фокус

Конферентната програма на EEI 2026 включва практически панели, стратегически дискусии и споделяне на международен опит. Сред потвърдените лектори са представители на водещи глобални и регионални организации, конгресни центрове, летища, хотелиерски групи и събитийни компании. Темите са насочени към устойчивото развитие на индустрията, привличането на международни форуми, новите бизнес модели и ролята на дестинациите в конкурентна среда.

Networking като стратегическа стойност

Първият ден на форума ще завърши с networking коктейл и вечерна програма, защото именно неформалното общуване често води до най-стойностните партньорства. Програмата включва музикално изпълнение на живо, дегустации и специално подготвена атмосфера за професионални разговори извън формалната рамка.

Какво получават посетителите

Всеки регистриран посетител на EEI 2026 получава:

пълен достъп до експо зоната в рамките на двата дни;

достъп до цялата конферентна програма;

участие във всички networking формати, включително вечерния коктейл.

EEI 2026 – EXPO EVENT INDUSTRY се позиционира като събитие „от бранша за бранша“ – платформа, в която контактите се превръщат в партньорства, а разговорите – в реални бизнес възможности.