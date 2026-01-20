EEI 2026 – първата национална платформа, която обединява събитийната индустрия в България

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
На 27 и 28 януари 2026 г. в Sofia Event Center ще се проведе EEI 2026 – EXPO EVENT INDUSTRY – първото по рода си национално събитие, което събира на едно място всички ключови участници в индустрията на срещите и събитията в България. Форматът комбинира експо зона, специализирана конферентна програма и целенасочен професионален networking и е насочен към компаниите и организациите, които създават, организират и развиват събития – от идеята до реализацията.
Форумът се организира от Българското конгресно бюро и поставя амбицията да се превърне в дългосрочна платформа за диалог, партньорства и стратегическо развитие на сектора.
През последните години събитийната и конгресната индустрия в България бележи устойчив ръст – с нови локации, модерна инфраструктура и все по-високо ниво на професионални услуги. Въпреки това до момента липсваше единна национална платформа, която да обедини целия сектор в общ професионален формат.
EEI 2026 отговаря именно на тази нужда, като:
събира агенции, локации, хотели, доставчици и институции;
създава условия за реален професионален диалог и устойчиви партньорства;
поставя фокус върху бъдещето на индустрията и ключовите тенденции за периода 2027–2028 г.
Експо зоната на EEI 2026 представя в концентриран вид цялата екосистема на индустрията на срещите и събитията в България. Сред изложителите са водещи представители на:
хотели и дестинации;
конгресни и събитийни центрове;
професионални организатори и агенции;
технически, сценични и AV доставчици;
кетъринг и специализирани услуги.
Над 90% от изложбените пространства вече са заети, което ясно показва интереса и доверието на индустрията към формата. Последни възможности за регистрация на изложители са налични до 13 януари 2026 г., при наличие на свободни позиции.
Столична община, чрез ОП „Туризъм“ (Visit Sofia), е стратегически и дестинационен партньор на EEI 2026. Партньорството подчертава ролята на София като водещ национален център за конгреси, бизнес срещи и професионални събития, както и дългосрочния ангажимент на общината към развитието на конкурентоспособен и устойчив MICE сектор.
В рамките на форума столицата ще бъде представена като:
подготвена градска среда за международни и национални форуми;
център с развита хотелска и конгресна инфраструктура;
локация с добра транспортна свързаност и разнообразни събитийни пространства;
естествен регионален хъб за събития с международно значение.
Участието на Visit Sofia създава активна връзка между публичния сектор, бизнеса и професионалната общност и подкрепя усилията за привличане на нови събития и позициониране на София на картата на европейските конгресни дестинации.
Сред вече потвърдените участници в експо зоната са утвърдени имена от всички сегменти на сектора, включително водещи хотели и курортни дестинации, конгресни центрове, организатори на международни събития, както и ключови технически и кетъринг партньори. Това превръща EEI 2026 в най-пълната до момента професионална витрина на българската събитийна екосистема.
Конферентната програма на EEI 2026 включва практически панели, стратегически дискусии и споделяне на международен опит. Сред потвърдените лектори са представители на водещи глобални и регионални организации, конгресни центрове, летища, хотелиерски групи и събитийни компании. Темите са насочени към устойчивото развитие на индустрията, привличането на международни форуми, новите бизнес модели и ролята на дестинациите в конкурентна среда.
Първият ден на форума ще завърши с networking коктейл и вечерна програма, защото именно неформалното общуване често води до най-стойностните партньорства. Програмата включва музикално изпълнение на живо, дегустации и специално подготвена атмосфера за професионални разговори извън формалната рамка.
Всеки регистриран посетител на EEI 2026 получава:
пълен достъп до експо зоната в рамките на двата дни;
достъп до цялата конферентна програма;
участие във всички networking формати, включително вечерния коктейл.
EEI 2026 – EXPO EVENT INDUSTRY се позиционира като събитие „от бранша за бранша“ – платформа, в която контактите се превръщат в партньорства, а разговорите – в реални бизнес възможности.
