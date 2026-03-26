Две българки в ТОП 100 най-влиятелни жени в Европа в сферта на стартъпите

Те оформят европейската стартъп екосистема

Екатерина Захариева и Любомила Йорданова са отличени в списъка на EU Startups за ТОП 100 най-влиятелните жени в Европа в сферата на стартъпите и рисковия капитал през 2026 г. И двете помагат за оформянето на европейската стартъп екосистема и нейното развитие. Но кои са те?

Коя е Екатерина Захариева?

Екатерина Захариева е българският комисар, отговарящ за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите във втората Комисия „Фон дер Лайен“.

Тя работи за повече инвестиции и по-добро сътрудничество между държавите, учените и бизнеса, като създава условия изследователите да се развиват, да придобиват нови умения и да превръщат идеите си в реални иновации.

В нейните основни отговорности влизат:

Разширяване дейността на Европейски съвет по иновациите и Европейски научноизследователски съвет.

Подготовка на акт за Европейското научноизследователско пространство, който да гарантира свободното движение на учени, знания и технологии в ЕС.

Създаване на дългосрочна стратегия за европейската научна инфраструктура и европейски акт за иновациите, който да улесни достъпа до рисков капитал и да опрости регулациите.

Подкрепа за стартиращи и разрастващи се компании чрез изграждане на мрежа от доверени инвеститори в наукоемки технологии в цяла Европа.

Разработване на нова стратегия за европейските науки за живата природа и акт за авангардните материали, които да свържат научните изследвания с производството и внедряването.

Насърчаване използването на изкуствен интелект в науката и подпомагане създаването на европейски научноизследователски съвет за ИИ.

Управление и надзор на финансирането по програмите на ЕС за научни изследвания и иновации, включително Хоризонт Европа и мисиите на ЕС.

Коя е Любомила Йорданова?

Любомила Йорданова е основател на Plan A - берлински стартъп, разработващ алгоритъм, който може да прогнозира къде и как климатичните промени ще бъдат най-осезаеми. Тя е социалеен активист и предприемач. Тази година Любомила продаде основаната от нея компания Plan A в сделка на стойност 80 млн. долара.

След близо десет години развитие Plan A става част от международната компания Diginex, която е листвана на борсата Nasdaq. Сделката е финализирана след около 12-месечен процес и включва както плащане в брой, така и дялово участие.

