БГ Бизнес

Две българки в ТОП 100 най-влиятелни жени в Европа в сферта на стартъпите

bTV Бизнес екип

Те оформят европейската стартъп екосистема

Екатерина Захариева и Любомила Йорданова са отличени в списъка на EU Startups за ТОП 100 най-влиятелните жени в Европа в сферата на стартъпите и рисковия капитал през 2026 г. И двете помагат за оформянето на европейската стартъп екосистема и нейното развитие. Но кои са те?

Коя е Екатерина Захариева?

Екатерина Захариева е българският комисар, отговарящ за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите във втората Комисия „Фон дер Лайен“.

Тя работи за повече инвестиции и по-добро сътрудничество между държавите, учените и бизнеса, като създава условия изследователите да се развиват, да придобиват нови умения и да превръщат идеите си в реални иновации.

В нейните основни отговорности влизат:

  • Разширяване дейността на Европейски съвет по иновациите и Европейски научноизследователски съвет.
  • Подготовка на акт за Европейското научноизследователско пространство, който да гарантира свободното движение на учени, знания и технологии в ЕС.
  • Създаване на дългосрочна стратегия за европейската научна инфраструктура и европейски акт за иновациите, който да улесни достъпа до рисков капитал и да опрости регулациите.
  • Подкрепа за стартиращи и разрастващи се компании чрез изграждане на мрежа от доверени инвеститори в наукоемки технологии в цяла Европа.
  • Разработване на нова стратегия за европейските науки за живата природа и акт за авангардните материали, които да свържат научните изследвания с производството и внедряването.
  • Насърчаване използването на изкуствен интелект в науката и подпомагане създаването на европейски научноизследователски съвет за ИИ.
  • Управление и надзор на финансирането по програмите на ЕС за научни изследвания и иновации, включително Хоризонт Европа и мисиите на ЕС.

Коя е Любомила Йорданова?

Любомила Йорданова е основател на Plan A -  берлински стартъп, разработващ алгоритъм, който може да прогнозира къде и как климатичните промени ще бъдат най-осезаеми. Тя е социалеен активист и предприемач. Тази година Любомила продаде основаната от нея компания Plan A в сделка на стойност 80 млн. долара.

След близо десет години развитие Plan A става част от международната компания Diginex, която е листвана на борсата Nasdaq. Сделката е финализирана след около 12-месечен процес и включва както плащане в брой, така и дялово участие.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

В този имот Чък Норис прекара последните години от живота си
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Първият в света диагностичен тампон е български: Запознайте се с жената зад тази компания
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Кои професии са най-застрашени от изкуствения интелект?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как да проверите дали застраховката ви „Гражданска отговорност“ е валидна?
Вижте още автори
