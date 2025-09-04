Дума на деня: Заемен капитал

Когато дадено предприятие вземе пари назаем от кредитор, казваме, че то е набрало капитал. Условията на заема определят кога и как трябва да бъде върнат заетият капитал. Обикновено предприятията набират капитал по една от двете причини: за да финансират закупуването на нови активи или за финансиране на дейността.

Видът на капитала, който бизнесът набира, зависи от неговите нужди и финансовото му състояние. Каквито и да са обстоятелствата, заетият капитал може да бъде важен източник на финансиране за предприятия от всякакъв мащаб.

Здравословното ниво на привлечен (заемен) капитал, с което функционира един бизнес, може да бъде определено чрез няколко показателя и анализ на финансовите отчети на организацията.

Фактори, които помагат при дефинирането му:

Заемен капитал спрямо активите

Този показател сравнява общия размер на заемния капитал на бизнеса с активите, които той притежава. Видовете активи могат да включват материални наличности, оборудване, стоки, недвижими имоти и други. Ако делът на заемния капитал в активите е твърде висок, може да се счита за индикатор за прекомерно задължение и риск.

Заемен капитал спрямо оборота

Този показател измерва съотношението между заемния капитал и годишния оборот. Той показва колко пъти годишният оборот на организацията е покрит от заемния капитал. Ако това съотношение е твърде високо, може да се счита за потенциален риск, тъй като прекомерният заем може да доведе до затруднения при изпълнението на задълженията.

Лихвените разходи

Лихвените разходи са показател за това колко бизнесът плаща за използването на привлечен капитал. По-високите лихвени разходи могат да са индикация за финансови затруднения и неустойчивост на бизнеса. Те трябва да бъдат под контрол и да бъдат сравнени със аналогични компании в отрасъла.

Покритие на лихвите

Покритието на лихвите измерва способността на бизнеса да покрива своите лихвени разходи от операционните си приходи. Ако покритието на лихвите е ниско, това може да означава, че бизнесът има затруднения да се справи със задълженията си по заемите.

Ниво на ликвидност

Заемният капитал може да има последствия върху ликвидността на бизнеса. Ако бизнесът се задължава прекомерно, може да се окаже затруднен във финансирането на текущите си операции и задължения. Прилагането на финансов анализ и прогнозиране на потребностите за ликвидност може да помогне за определение на подходящото ниво на заемен капитал.

