Дума на деня: Матуритет

Какво означава "матуритет"?

Матуритет е термин, който в повечето случаи се използва в контекста на кредитиране и означава остатъчен срок до падежа на кредита. В по-общ смисъл, той може да се отнася и до срока, в който длъжникът трябва да изплати задължението си, за да не изпадне в просрочие.

Матуритетът на един кредит е времето, оставащо до датата, на която трябва да бъде извършено пълното плащане на кредита. Като цяло, матуритетът може да се отнася и до срока, в който трябва да бъде изплатено всяко задължение.

Ако длъжникът не изплати задължението си в определения срок (матуритета), той може да попадне в неизпълнение, което може да доведе до допълнителни санкции.

