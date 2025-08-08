Дума на деня: Матуритет

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Какво означава "матуритет"?
Матуритет е термин, който в повечето случаи се използва в контекста на кредитиране и означава остатъчен срок до падежа на кредита. В по-общ смисъл, той може да се отнася и до срока, в който длъжникът трябва да изплати задължението си, за да не изпадне в просрочие.
Матуритетът на един кредит е времето, оставащо до датата, на която трябва да бъде извършено пълното плащане на кредита. Като цяло, матуритетът може да се отнася и до срока, в който трябва да бъде изплатено всяко задължение.
Ако длъжникът не изплати задължението си в определения срок (матуритета), той може да попадне в неизпълнение, което може да доведе до допълнителни санкции.
