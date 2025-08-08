1 USD
1.67983 BGN
Петрол
65.49 $/барел
Bitcoin
$116,846.0
Последвайте ни
1 USD
1.67983 BGN
Петрол
65.49 $/барел
Bitcoin
$116,846.0
БГ Бизнес Дума на деня: Матуритет

Дума на деня: Матуритет

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "матуритет"?

Матуритет е термин, който в повечето случаи се използва в контекста на кредитиране и означава остатъчен срок до падежа на кредита. В по-общ смисъл, той може да се отнася и до срока, в който длъжникът трябва да изплати задължението си, за да не изпадне в просрочие.

Матуритетът на един кредит е времето, оставащо до датата, на която трябва да бъде извършено пълното плащане на кредита. Като цяло, матуритетът може да се отнася и до срока, в който трябва да бъде изплатено всяко задължение.

Ако длъжникът не изплати задължението си в определения срок (матуритета), той може да попадне в неизпълнение, което може да доведе до допълнителни санкции.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата