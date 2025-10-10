1 USD
1.68446 BGN
Петрол
64.91 $/барел
Bitcoin
$121,490.0
Последвайте ни
БГ Бизнес Дума на деня: Управление на риска

Дума на деня: Управление на риска

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "управление на риска"?

Управлението на риска представлява процесът на идентифициране, анализиране и контролиране на потенциални заплахи, които биха могли да повлияят негативно на дадена организация, проект или дейност. Тези заплахи могат да бъдат свързани с финанси, репутация, сигурност, здраве, околна среда или други аспекти на дейността. Основната цел е да се минимизира вероятността от настъпване на неблагоприятни събития и/или да се ограничат техните последици.

Дума на деня: Целева аудитория

Процесът на управление на риска включва няколко ключови стъпки, като разпознаване на рисковете, оценка на тяхната тежест и вероятност, разработване на стратегии за реакция и наблюдение на резултатите от приложените мерки. Стратегиите могат да включват избягване на риска, намаляване на въздействието му, прехвърляне или приемането му, когато последствията са минимални или контролируеми.

Ефективното управление на риска позволява на организациите да взимат по-информирани решения, да използват ресурсите по-рационално и да засилят устойчивостта си в условията на несигурност. Това не само защитава интересите на бизнеса, но и допринася за постигането на дългосрочни цели и стабилно развитие.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

