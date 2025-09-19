Дума на деня - Приход

Приход е термин в областта на икономиката, описващ брутния доход на дадена компания, който тя реализира в резултат на нормална стопанска дейност за определен период, обикновено измерващ се в години, тримесечия или месеци, без приспадане на разходите, необходими за създаването на този доход.

В повечето случаи терминът се отнася до приходите от продажбите на продукти или услуги и затова често като синоним се използва термина приходи от продажби или още оборот. В отчета за приходите и разходите приходът обикновено стои на първия ред, и затова понякога се нарича „най-горния ред“, докато на „най-долния ред“ е отразена печалбата на дружеството.

Според периодичността си видовете приходи биват регулярни (редовни) и нерегулярни (нередовни).

Регулярни приходи

Регулярните приходи най-често идват от заплата, пенсия, обезщетение за майчинство или безработица, получаване на наем, допълнителен годишен бонус и други.

Редовните приходи могат да са на месечна, седмична или годишна база, но винаги се получават регулярно и са предвидими. Регулярните приходи дават стабилност и дават възможност да организираш и планираш бюджета си.

Нерегулярни приходи

Този вид са разнообразните непредвидими или нерегулярни приходи като печалба от лотария, продажба на някакво имущество, наследство, бонуси за резултати, допълнителна работа и т.н.

Разбирането на видовете приходи според периодичността им помага по-ефективно да се планира разпределението на личните финанси. При идентифицирането им става ясно с каква сума разполага човек в даден период и това дава възможност да се оптимизират и разходите.

