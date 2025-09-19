1 USD
1.65496 BGN
Петрол
66.78 $/барел
Bitcoin
$117,282.0
Последвайте ни
1 USD
1.65496 BGN
Петрол
66.78 $/барел
Bitcoin
$117,282.0
БГ Бизнес Дума на деня - Приход

Дума на деня - Приход

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Приход е термин в областта на икономиката, описващ брутния доход на дадена компания, който тя реализира в резултат на нормална стопанска дейност за определен период, обикновено измерващ се в години, тримесечия или месеци, без приспадане на разходите, необходими за създаването на този доход.

В повечето случаи терминът се отнася до приходите от продажбите на продукти или услуги и затова често като синоним се използва термина приходи от продажби или още оборот. В отчета за приходите и разходите приходът обикновено стои на първия ред, и затова понякога се нарича „най-горния ред“, докато на „най-долния ред“ е отразена печалбата на дружеството.

Според периодичността си видовете приходи биват регулярни (редовни) и нерегулярни (нередовни).

Регулярни приходи

Регулярните приходи най-често идват от заплата, пенсия, обезщетение за майчинство или безработица, получаване на наем, допълнителен годишен бонус и други. 

Редовните приходи могат да са на месечна, седмична или годишна база, но винаги се получават регулярно и са предвидими. Регулярните приходи дават стабилност и дават възможност да организираш и планираш бюджета си. 

Нерегулярни приходи

Този вид са разнообразните непредвидими или нерегулярни приходи като печалба от лотария, продажба на някакво имущество, наследство, бонуси за резултати, допълнителна работа и т.н. 

Разбирането на видовете приходи според периодичността им помага по-ефективно да се планира разпределението на личните финанси. При идентифицирането им става ясно с каква сума разполага човек в даден период и това дава възможност да се оптимизират и разходите. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата