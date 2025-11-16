BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.67911 BGN
Петрол
64.26 $/барел
Bitcoin
$96,404.2
Последвайте ни
1 USD
1.67911 BGN
Петрол
64.26 $/барел
Bitcoin
$96,404.2
Свят Тези четири играчки ще бъдат най-продаваните тази Коледа

Тези четири играчки ще бъдат най-продаваните тази Коледа

Свят

bTV Бизнес екип

Ето кои са те

Експертите прогнозират, че Lego ще бъде най-популярната играчка сред 15-те водещи за този празничен сезон. Формула 1 (F1) ще бъде доминиращата тема, тъй като отбелязва своята 75-а годишнина. Категорията на конструкторите (строителните играчки) остава най-бързо развиващата се за втора поредна година.

Прасето Пепа, количката Hot Wheels...

Според оценки на експерти в индустрията за играчки, Прасето Пепа, куклите Wicked , комплектите Lego от Формула 1 и състезателните коли Hot Wheels ще бъдат сред най-продаваните играчки тази Коледа.

Любими играчки на деца в предучилищна възраст, като куклата Peppa Pig Oinks & Snuggles Evie, Jurassic World Primal Hatch T. Rex и пеещите кукли Wicked For Good, са сред 15-те играчки, които попаднаха в списъка на DreamToys за 2025 г.

Честването на 75-годишнината на Формула 1 е представено в списъка тази година чрез колата Hot Wheels Racing F1 Grand Prix Circuit на Lego и Mattel, заедно с Monster Jam Smash & Bash Grave Digger RC, пише The Standart.

Списъкът е съставен от експертно жури и английски търговци на играчки, от малки независими магазини до национални вериги. Той включва и колекционерски комплекти, като например Dress to Impress Mystery Model Dolls, Mini Brands – Fill the Fridge Playset, както и продукти с Pokemon .

Конструктурите отново са популярни

Категорията на конструкторите беше най-бързо развиващият се сегмент за втора поредна година, като Lego дори имаше два продукта в списъка – Speed ​​​​Champions F1 Racing Cars и One Piece The Going Merry Pirate Ship.

Списъкът беше публикуван едновременно с данни от аналитичната фирма Circana, която установи, че пазарът на играчки във Великобритания е нараснал с шест процента в стойност тази година, което е най-големият ръст от 2020 г. насам.

Според данни на агенцията The Insights Family, разходите на родителите във Великобритания за подаръци за деца са се увеличили с 12% спрямо миналата година – четвъртата поредна година на растеж.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата