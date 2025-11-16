Тези четири играчки ще бъдат най-продаваните тази Коледа

Ето кои са те

Експертите прогнозират, че Lego ще бъде най-популярната играчка сред 15-те водещи за този празничен сезон. Формула 1 (F1) ще бъде доминиращата тема, тъй като отбелязва своята 75-а годишнина. Категорията на конструкторите (строителните играчки) остава най-бързо развиващата се за втора поредна година.

Прасето Пепа, количката Hot Wheels...

Според оценки на експерти в индустрията за играчки, Прасето Пепа, куклите Wicked , комплектите Lego от Формула 1 и състезателните коли Hot Wheels ще бъдат сред най-продаваните играчки тази Коледа.

Любими играчки на деца в предучилищна възраст, като куклата Peppa Pig Oinks & Snuggles Evie, Jurassic World Primal Hatch T. Rex и пеещите кукли Wicked For Good, са сред 15-те играчки, които попаднаха в списъка на DreamToys за 2025 г.

Честването на 75-годишнината на Формула 1 е представено в списъка тази година чрез колата Hot Wheels Racing F1 Grand Prix Circuit на Lego и Mattel, заедно с Monster Jam Smash & Bash Grave Digger RC, пише The Standart.