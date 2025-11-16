Тези четири играчки ще бъдат най-продаваните тази Коледа

Как 30-годишният eBay се завръща благодарение на AI
Как изкуственият интелект дава нов импулс на eBay
Ето кои са те
Експертите прогнозират, че Lego ще бъде най-популярната играчка сред 15-те водещи за този празничен сезон. Формула 1 (F1) ще бъде доминиращата тема, тъй като отбелязва своята 75-а годишнина. Категорията на конструкторите (строителните играчки) остава най-бързо развиващата се за втора поредна година.
Според оценки на експерти в индустрията за играчки, Прасето Пепа, куклите Wicked , комплектите Lego от Формула 1 и състезателните коли Hot Wheels ще бъдат сред най-продаваните играчки тази Коледа.
Любими играчки на деца в предучилищна възраст, като куклата Peppa Pig Oinks & Snuggles Evie, Jurassic World Primal Hatch T. Rex и пеещите кукли Wicked For Good, са сред 15-те играчки, които попаднаха в списъка на DreamToys за 2025 г.
Честването на 75-годишнината на Формула 1 е представено в списъка тази година чрез колата Hot Wheels Racing F1 Grand Prix Circuit на Lego и Mattel, заедно с Monster Jam Smash & Bash Grave Digger RC, пише The Standart.
Списъкът е съставен от експертно жури и английски търговци на играчки, от малки независими магазини до национални вериги. Той включва и колекционерски комплекти, като например Dress to Impress Mystery Model Dolls, Mini Brands – Fill the Fridge Playset, както и продукти с Pokemon .
Категорията на конструкторите беше най-бързо развиващият се сегмент за втора поредна година, като Lego дори имаше два продукта в списъка – Speed Champions F1 Racing Cars и One Piece The Going Merry Pirate Ship.
Списъкът беше публикуван едновременно с данни от аналитичната фирма Circana, която установи, че пазарът на играчки във Великобритания е нараснал с шест процента в стойност тази година, което е най-големият ръст от 2020 г. насам.
Според данни на агенцията The Insights Family, разходите на родителите във Великобритания за подаръци за деца са се увеличили с 12% спрямо миналата година – четвъртата поредна година на растеж.
